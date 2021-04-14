Государственный секретарь США Энтони Блинкен и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудили необходимость прекращения наращивания Россией войск у границ Украины. Об этом шла речь во время переговоров в Брюсселе в среду, 14 апреля, говорится на сайте Госдепа.

"Они обсуждали безотлагательную необходимость для России остановить агрессивное сосредоточение военных сил вдоль границ Украины и в оккупированном Крыму... Госсекретарь и генсек согласились, что для НАТО крайне важно продолжать оказывать поддержку Украине", - говорится в сообщении.

Также Блинкен и Столтенберг обсуждали тему Афганистана.

"Продуктивная встреча с генсеком НАТО. Сегодня мы обсуждали Афганистан и Украину. Наш Альянс необходим для достижения наших общих целей. Мы с нетерпением ждем предстоящего саммита НАТО", - написал в Блинкен в Тwitter.

Ранее "Страна" писала о том, что по данным главы украинской разведки, численность российских войск у границ Украины к 20 апреля достигнет 110 тысяч.

Также мы сообщали, что Турчинов назвал позорным отвод войск и перемирие на Донбассе.