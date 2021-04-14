Украинский пранкер Никита Кувиков, более известный как Евгений Вольнов, заочно приговорен Вторым западным окружным военным судом в Москве к 6 годам лишения свободы по статье о пропаганде терроризма. На данный момент блогер не находится на территории России.

Об этом в среду, 14 апреля, со ссылкой на Следственный комитет РФ сообщает агентство ТАСС.

"Кувиков признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ ("Публичное оправдание и пропаганда терроризма") и приговорен к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных и информационных сетей, в т.ч. сети Интернет, на срок два года", - заявили правоохранители.

Пранкер на данный момент находится в розыске на территории Российской Федерации, суд проходил в его отсутствие.

Следствие и суд установили, что 1 ноября 2018 года Кувиков, узнав о совершенном накануне теракте в здании УФСБ по Архангельской области, опубликовал в интернете видеозапись со своим телефонным разговором, в котором публично заявил о признании терроризма правильной идеологией и практикой, заслуживающей поддержки и подражания.

9 октября 2019 года Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест блогера сроком на два месяца с момента его экстрадиции либо задержания на территории РФ. Ранее он уже был заочно арестован в РФ по делу о распространении им в интернете недостоверной информации о числе погибших при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове и объявлен в международный розыск.

Напомним, в апреле 2018 года скандальный сайт "Миротворец" назвал Вольнова своим официальным спикером.

Осенью того же года тогдашний спикер СБУ Елена Гитлянская заявила, что "Украина своих не выдает", поэтому экстрадиции блогера в Россию ожидать не стоит. Вольнов проживает на территории Украины.