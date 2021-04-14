Национальная полиция продолжает расследование уголовного производства по делу о ДТП, в котором главный детектив НАБУ Андрей Калужанский на смерть сбил человека в Киевской области.

Об этом говорится в ответе Офиса генпрокурора на запрос "Страны".

“Офис генерального прокурора Украины обеспечивает процессуальное руководство в уголовном производстве №12018000000000375 от 20.06.2018 по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст. 286 УК Украины. С момента внесения сведений в ЕРДР в упомянутом уголовном производстве не принималось решение о его закрытии. Досудебное расследование в указанном производстве продолжается и осуществляется следователями Главного следственного управления Национальной полиции Украины”.

Напомним, что ранее “Страна” писала про то как главного детектива НАБУ и кума директора бюро Сытника Андрея Калужанского дважды выводили из под ответственности за смертельное ДТП.

Речь идет о событиях в 2005 году, когда Калужанский (в то время он был сотрудником прокуратуры Обуховского района Киевской области) ехал на автомобиле и сбил пешехода в Обухове. Жертвой стал 47-летний Николай Ткаченко. Мужчина умер на месте.

"Страна" пообщалась с 84-летней мамой погибшего Николая Ткаченко Варварой Дмитриевной. Женщина рассказала про то, как Калужанский приезжал к ней и пытался договориться, предлагал деньги.

Также мы публиковали материалы уголовного дела по этому событию, анализ которого показал высокую вероятность того, что Калужанского целенаправлено выводили из под ответственности. А само дело закрыли.

Затем оно было вновь было открыто 20 июня 2018 года по заявлению народного депутата Максима Полякова. Полиция его зарегистрировала в Едином реестре досудебных расследований под номером 12018000000000375 по факту совершения преступления, предусмотренного ч.2 ст.286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть человека).

Правда, потом прошла информация, что это дело закрыли, но, как видим из ответа Офиса генпрокурора, его расследование продолжается.