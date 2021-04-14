В пятницу, 16 апреля, в 13:15 по парижскому времени (в 14:15 по Киеву) президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский проведут двустороннюю встречу в формате обеда.

Об этом сообщается в повестке лидера Франции на эту неделю на сайте Елисейского дворца.

Ранее о предстоящей встрече лидеров государств сообщали западные СМИ и посол Франции в Украине Этьен де Понсен. По его словам, президенты собираются обсудить "наращивание российской военной мощи вблизи восточной границы Украины и статус реформ в Украине".

Напомним, из-за визита Зеленского в Париж заседание СНБО перенесли с пятницы на четверг, 15 апреля.

Также сообщалось, что 30 марта прошли переговоры Макрона и Меркель с президентом России Владимиром Путиным. Они состоялись без участия Владимира Зеленского.