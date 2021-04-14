Руководитель главного управления разведки Минобороны Украины полковник Кирилл Буданов заявил, что Россия к 20 апреля сосредоточит на границах Украины армейскую группировку в 110 тысяч человек.

Об этом он сказал выступая на заседании профильного комитета Верховной Рады.

Буданов также назвал три сценария возможных действий России.

Во-первых, это может быть демонстрация силы возле госграницы Украины и в Крыму путем проведения мероприятий военного характера.

Во-вторых, может иметь место военная операция вооруженных сил РФ с целью решения проблемы водоснабжения Крыма с захватом части территории южных областей Украины.

Третьим вариантом, является провоцирование подразделений объединенных сил Украины к реализации военных действий на Донбассе с дельнейшим обвинением Украины в нарушении существующих договоренностей.

"В целом, анализ среды безопасности вокруг Украины свидетельствует о нарастании уровня угрозы применения военной силы со стороны РФ. Цель - сохранить Украину в сфере своего геополитического влияния, заставить ее отказаться от евроатлантических устремлений и решить вопрос оккупированных территорий на условиях Москвы", - сказал Буданов на заседании парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Буданов также заявил, что система управления противника функционирует в усиленном режиме, а в марте текущего года ВС РФ усилили ведение разведки на объектах на территории Украины.

"Такие мероприятия являются нетипичными для этого периода, а созданная вокруг Украины группа войск соответствует показателям начала российской агрессии против нашего государства по состоянию на июль 2014 года. Мы считаем, что эти мероприятия являются элементом оперативного маскирования развертывания войск, настоящая цель которого – проверка готовности войск к оперативному применению в случае принятие Кремлем соответствующего политического решения", - добавил начальник ГУР.

По его словам, по состоянию на начало марта текущего года вблизи государственной границы Украины были развернуты вооруженные силы Российской Федерации в составе двух армий военно-воздушных сил и противовоздушной обороны (ППО), а также Черноморского флота, а в готовности к применению находились 28 батальонных тактических групп (БТГР) на Орловско-Воронежском, Донском и Крымском операционных направлениях.

Общая численность развернутой группы составляла 89 тысяч человек.

Буданов отметил, что ориентировочно, завершение развертывания полного состава сил и средств РФ вблизи госграницы Украины и в Крыму ожидается на 20 апреля.

"Общее количество личного состава с 20 числа должно увеличиться до 110 тысяч человек", - добавил Буданов.

Напомним, глава Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, в Украине созданы центры по подготовке терактов в России.

Ранее "Страна" писала о том, что Россия обвинила Украину в обострении на Донбассе.