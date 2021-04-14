Начальник отдела Краматорского управления ГУ Нацполиции пытался подкупить следователя Госбюро расследований, чтобы он посодействовал закрытию уголовного дела, открытого по факту получения неправомерной выгоды. Однако сотрудник ГБР сообщил об этом своему руководству. В результате полицейский был задержан.

Об этом в среду, 14 апреля, сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

"По данным следствия, начальник одного из отделов Краматорского городского управления Главного управления Нацполиции в Донецкой области, будучи фигурантом в уголовном производстве по факту получения неправомерной выгоды, предложил следователю ГБР взятку за непривлечение к уголовной ответственности. Сотрудник ГБР сообщил об этом факте своему руководству", - говорится в сообщении.

Полицейского задержали сразу после передачи под контролем правоохранителей следователю ГБР 3 тысяч долларов.

На данный момент полицейскому уже сообщили о подозрении в предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает ответственное положение (ч. 3 ст. 369 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, недавно чиновник Николаевской облгосадминистрации Игорь Бурда нарушил ПДД и попытался скрыться от сотрудников полиции в центре города. Когда его остановили, он предложил правоохранителям взятку. В ОГА пообещали жесткую реакцию на этот инцидент.

Ранее мы писали о том, как 26-летнего мужчину, который находится в активном розыске в Запорожской области за разбой, будут судить за взятку сотрудникам правоохранительных органов.