29 апреля 2021 года - Чистый четверг. Одна из главных дат в Страстной седмице, которую завершается светлой Пасхой.

В этот день люди очищались от грехов с помощью воды и стрижки волос, убирали в доме и молились, делали заговоры на деньги и счастливую семейную жизнь, готовили оберег - четверговую соль, после чего шли на службу в храм.

"Страна" рассказывает о традициях Чистого четверга - что в этот день можно и нельзя делать. Мы публикуем молитву, которую рекомендовано читать ранним утром.

Чистый четверг 2021 - история

В Чистый четверг, как повествуется в Евангелие, состоялась Тайная вечеря. В ходе нее Иисус предрек: один из учеников предаст его - Иуда. Также Господь рассказывал апостолам, чтобы они много молились, несли веру людям и никогда не поддавались искушениям.

Ближе к полуночи предатель вернулся с вооруженной толпой. Иисус бесстрашно вышел к ним и смиренно принес себя в жертву за грехи этого мира.

В этот день в православных храмах проходит один из самых длинных служб в году. Священнослужители читают Евангелие, в которых вспоминается о страданиях Христа. Верующим рекомендовано исповедаться и причаститься.

Традиции Чистого четверга - что можно и нельзя делать, заговоры

В Чистый четверг ранним утром, до восхода солнца, по традиции люди купаются, умываются. Таким образом, считается, прихожане смывают с себя грехи. Безусловно, нужно помнить, что этому должна предшествовать молитва и соблюдение Великого поста.

Согласно поверью, очищению от грехов содействовала еще и стрижка волос. Все плохое уходило вместе с остриженными кончиками.

Еще ранним утром наши предки готовили так называемую четверговую соль. Она считается очень сильным оберегом и защитой.

Женщины берут один килограмм крупной соли, смешивают ее с целебными травами, таким как папоротник, полынь, душица и другие по вкусу. Добавляют пару горбушек размоченного в воде ржаного хлеба. Затем это кладут в сковородку, ставят в духовку на несколько часов, переодически перемешивая и читая "Отче наш". Соль должна почернеть.

Четверговую соль используют на протяжении года: добавляют в пищу, небольшие мешочки с ней кладут возле подушек детей. Предварительно она освящается в храме в пасхальной корзине.

29 апреля 2021 года воцерковленные люди будут проводить генеральную уборку в своих домах (в материале "Страны" - как ее сделать быстро и эффективно). Еще женщины пекут куличи. В этом им традиционно помогает вся семья, включая детей. Самым младшим можно поручить красить яйца.

Затем все отправляются на службу. Оттуда следует принести свечу, на протяжении года ее можно зажигать в случае острой необходимости - если приключится серьезная болезнь.

В Чистый четверг допускается послабление в еде. Можно приготовить горячую пищу с растительным маслом, например, кашу или тушеные овощи.

В этот день запрещается что-либо выносить из дома, одалживать деньги. Неприемлемы семейные ссоры, дурные мысли, апатия.

Наши предки делали заговор на достаток. Они верили: чтобы семья жила богато, нужно пересчитать все деньги, которые есть в доме, до последней копейки. В вымытые накануне двери и окна подкладывали монетки.

Отдельный заговор был на счастливую семейную жизнь. Если муж и жена часто ругаются, брали хлеб, щедро посыпали его солью и приговаривали:

"Солю, солю хлеб, посыпаю солью. Счастье, мир и покой в дом возвращаю"

После Чистого четверга начинается Страстная пятница. Это день траура по Иисусу Христу; один из самых строгих на протяжении поста. День рекомендовано провести в молитве, на воде, без еды.

В нашем отдельном материале - поздравления с Чистым четвергом в открытках и картинках.