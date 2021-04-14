Всем россиянам, которые возвращаются в страну на любом виде транспорта, необходимо сдавать тест на коронавирус в течение трех дней с момента приезда и соблюдать режим изоляции до получения отрицательного результата.

Об этом в среду, 14 апреля, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

"С 15 апреля всем гражданам Российской Федерации, прибывающим на территорию Российской Федерации любым видом транспорта: в течение трех календарных дней со дня прибытия... пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР на ЕПГУ", - говорится в сообщении.

Также тем, кто возвращается в страну нужно заполнить анкеты прибывающего на территорию РФ до прибытия для обеспечения санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через государственную границу.

До получения результатов лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР необходимо соблюдать режим изоляции по месту жительства.

Инструкция для россиян, возвращающихся на родину - независимо от вида транспорта выглядит так:

каждый обязан до въезда в Россию заполнить на портале Госуслуг анкету для пограничного санитарного контроля

в течение 3 календарных дней со дня возвращения в Россию нужно сдать ПЦР-тест на коронавирус и загрузить его результаты на портал Госуслуг

до получения результата теста нужно находиться на самоизоляции по месту жительства или пребывания

Новый порядок вступает в силу с завтрашнего дня.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия до начала лета остановила авиасообщение с Турцией и Танзанией.

Также мы разбирались в том, снизятся ли цены для украинцев на отдых в Турции из-за запрета на полеты россиянам.