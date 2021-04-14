Возвращающихся из-за границы россиян обязали сдавать тесты на ковид. До результатов надо самоизолироваться
Всем россиянам, которые возвращаются в страну на любом виде транспорта, необходимо сдавать тест на коронавирус в течение трех дней с момента приезда и соблюдать режим изоляции до получения отрицательного результата.
Об этом в среду, 14 апреля, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"С 15 апреля всем гражданам Российской Федерации, прибывающим на территорию Российской Федерации любым видом транспорта: в течение трех календарных дней со дня прибытия... пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР на ЕПГУ", - говорится в сообщении.
Также тем, кто возвращается в страну нужно заполнить анкеты прибывающего на территорию РФ до прибытия для обеспечения санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через государственную границу.
До получения результатов лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР необходимо соблюдать режим изоляции по месту жительства.
Инструкция для россиян, возвращающихся на родину - независимо от вида транспорта выглядит так:
- каждый обязан до въезда в Россию заполнить на портале Госуслуг анкету для пограничного санитарного контроля
- в течение 3 календарных дней со дня возвращения в Россию нужно сдать ПЦР-тест на коронавирус и загрузить его результаты на портал Госуслуг
- до получения результата теста нужно находиться на самоизоляции по месту жительства или пребывания
Новый порядок вступает в силу с завтрашнего дня.
Напомним, ранее сообщалось, что Россия до начала лета остановила авиасообщение с Турцией и Танзанией.
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