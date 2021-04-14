Освоение космического пространства должно стать частью национальной идеи Украины, поэтому властям необходимо разработать и принять космическую программу, а также предпринять меры по развитию предприятий отрасли с финансированием из госбюджета.

Об этом в ходе выступления в Верховной Раде в среду, 14 апреля, заявил нардеп из фракции "Слуга народа", замглавы комитета парламента по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский.

Нардеп напомнил, что 12 апреля исполнилось 60 лет со дня первого полета человека в космос, а "у истоков космической эры человечества стоял украинский инженер" Сергей Королев.

"Для Днепра, Харькова, Киева и других городов это праздник десятков тысяч семей работников ракетно-космической отрасли. Я рад, что в канун этого дня мы заговорили об украинском спутнике "Сич 2-30" - аппарате дистанционного зондирования земли разработки КБ "Южное". Запустив его, Украина впервые за 10 лет вернется на орбиту с собственным аппаратом", - сказал политик.

По его словам, с начала каденции парламент принял несколько законов, касающихся космической отрасли: о частном космосе, которым позволили частным компаниям заниматься космической деятельностью, и о погашении задолженности по зарплате "Южмаша", который позволил людям получить зарплату за 10 месяцев. Однако самые важные решения по космосу, по словам депутата, еще впереди.

Кисилевский считает, что стране необходима космическая программа, так как Украина уже 5 лет живет без документа, определяющего приоритеты государства в космической сфере, в частности перечень проектов, объемы финансирования и задачи для ученых. Задача правительства и космического агентства - подготовить такой документ, задача парламента - принять его законом, добавил Кисилевский.

Также он признал неудовлетворительное финансовое состояние отрасли, а для изменении ситуации также нужно создать законодательные основания.

"Во всем мире космос развивается в основном за деньги правительств. Все мы обсуждаем SpaseX Илона Маска. Да, это частная компания, но она выполняет заказы NASA, на государственные американские деньги. В украинском КБ "Южное" доля экспорта 90%, у Южмаша - 75%. То есть, они существуют в основном за средства правительств других стран, а украинское государство не заказывает у них фактически ничего. Поэтому когда будем работать над бюджетом, мы должны быть последовательными и предусмотреть там те средства, которые сами определим в космической программе", - объяснил замглавы комитета Рады по вопросам экономразвития

"Считаю, что исследование космоса, запуски украинских ракет и спутников должны стать частью национальной идеи. А принятие соответствующих законопроектов позволит объединить политические силы вокруг этого украинского интереса", - резюмировал Кисилевский.

Напомним, 12 апреля исполнилось 60 лет с того момента, как советский космонавт Юрий Гагарин впервые полетел в космос. "Страна" собрала мнения украинцев в соцсетях, которые в День космонавтики вспомнили прошлое и обсуждали космическое будущее государства.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем космонавтики, упомянув о военной агрессии на Донбассе.