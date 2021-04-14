Осужденный за похищение и пытки человека радикал Сергей Стерненко, которого суд выпустил из СИЗО, призвал своих сторонников не ехать в Одессу к зданию суда 16 апреля, когда будет рассматриваться апелляция на его 7-летний приговор по делу о похищении человека и пытках.

Об этом Стерненко написал на своей странице в Facebook.

"На заседание в пятницу не нужно ехать. Туда не будут пускать никого, кроме участников процесса и журналистов. Мы также будем стримить процесс, и вы сможете все видеть и слышать вживую. Вы уже своими делами показали, что в случае несправедливости готовы к решительным действиям...Мы не давим на суд, и у власти есть шанс показать правосудие", - написал радикал.

При этом он поблагодарил своих сторонников за предыдущие акции протеста в его поддержку, без которых он бы и "не надеялся на справедливость". Также со словами благодарности Стерненко обратился и к своим адвокатам.

"Единственное, чего до мы призываем - чтобы суд был независимым и беспристрастным. Далее, после заседания мы будем знать дату оглашения окончательного решения и обязательно дадим вам знать об этом. А тогда уже решим, как действовать дальше. Что бы там ни было, я верю в победу. С вашей поддержкой иначе быть просто не может", - резюмировал Стерненко.

Напомним, 23 февраля Приморский суд Одессы признал Стерненко виновным в похищении человека, ему присудили семь лет и три месяца тюрьмы с конфискацией половины имущества. После этого Стерненко находился в СИЗО, но в апреле суд выпустил его из СИЗО под домашний арест.