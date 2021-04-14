Министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что Россия готовит Крым для потенциального хранения ядерного оружия, и предупредил, что Москва может атаковать Украину, чтобы обеспечить водоснабжение аннексированного полуострова.

Об этом он заявил выступая в подкомитете Европарламента по обороне в Брюсселе в среду, 14 апреля, сообщает издание "Finance Yahoo".

Также он сказал, что не может исключить, что российские силы в Крыму могут "предпринять серьезные военные провокации" в 2021 году.

Напомним, ранее в этот же день секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что Украина может при поддержке США устроить провокации с гибелью своих военнослужащих, чтобы начать возвращение аннексированного Крыма военным путем.

Кроме того, Патрушев заявил, что в Крыму сохраняется угроза терактов из-за деятельности США, ряда стран ЕС и Украины.