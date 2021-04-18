В воскресенье, 18 апреля, наступают восьмые лунные сутки, когда Луна находится в растущей фазе в созвездии Рака. Это означает, что день прекрасно подходит для расслабления, преобразований и самоанализа.

День хорош также для отдыха в компании. Брак сегодня разрешается заключать исключительно деятельной паре, готовой к изменениям и новым впечатлениям. Сегодня важно с теплотой и любовью относится ко всем окружающим и конечно же, своей семье.

А поскольку зодиакальные знаки могут характеризовать личность человека, то предлагаем изучить подробный гороскоп самых сексуальных и любвеобильных знаков Зодиака среди мужчин и женщин. С ними невозможно почувствовать себя обделенным вниманием и заботой. Речь идет о тройке знаков среди мужчин - это Скорпион, Овен и Водолей и среди женщин - Близнецы, Стрелец и Телец.

Расскажем о каждом подробнее:

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Скорпионы отличаются темпераментом и харизматичностью, а сексуальное желание чуть ли не самая отличительная их черта. Это страстные натуры, перед которыми трудно устоять. В постели они ненасытны и чувственны. И выбирая такого парня себе в спутники, нужно быть готовой к его импульсивности, напористости и самым смелым экспериментам в постели. Марс наделяет Скорпионов огромным сексуальным аппетитом, поэтому в удовольствиях и наслаждениях они не знают меры.

Овен (21 марта - 20 апреля)

От рожденных в конце марта-начале апреля можно ожидать чего угодно. Обаяние этого знака запредельно, поэтому женщин Овны умеют очаровать с первых минут знакомства. После первой совместной ночи с партнершей, чувства Овнов только разгораются. Конечно, от своей избранницы они также ждут раскрепощенности и участия в самых разнообразных фантазиях. Помимо внешней красоты мужчины этого знака ценят в женщинах интеллект.

Водолей (21 января - 20 февраля)

Вы не обделены женским вниманием с ранних лет, однако для вас понятие любви и секса могут существовать по отдельности. Чаще всего вы не проявляете инициативу сами, но не прочь увлечься новой симпатичной знакомой. Любвеобильными чаще бывают одинокие представители знака, и то страсть возможно только после этапа доверия и дружбы. А вот семейные Водолеи неохотно вступают в интрижки на стороне: они верны избраннице и склонны каждый день открывать в ней новые неизведанные грани.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Женщины-Близнецы - настоящие рекордсменки по количеству мимолетных влюбленностей и ежедневных свиданий. Эти затейницы предпочитают разнообразие и эксперименты во всем. И в постели тоже. И если партнер становится им неинтересен, они с легкостью обрывают связи и быстро к нему остывают. Перейти на уровень крепких и долгосрочных отношений эти бестии готовы только с тем мужчиной, кто будет поддерживать и поощрять их откровенность, а быть может и переплюнет интимные интриги Близнеца.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Женщина, рожденная под знаком Стрелец - экспансивная и резкая. Это прирожденная соблазнительница, отношения с которой всегда разнообразны из-за ее меняющихся желаний. Любое проявление контроля и стабильности может свести ее с ума. Единственный ее грех - нелюбовь к каким-либо рамкам и запретам. Остепениться темпераментные особы могут только с очень многогранным партнером, который будет готов поддержать их в любом приключении и сможет удовлетворить все ее потребности.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Тельцы могут получать удовольствие только с тем человеком, которому смогут полностью доверять. Они не приемлют мимолетных связей, потому что влюбляются медленно, узнавая человека день за днем. Зато позже, когда преград для близости не остается, Телец легко может превзойти в постели даже мужчину-Скорпиона. Энергии в этих чувственных натурах столько, что продолжительные любовные утехи становятся для них своего рода успокоением после нервного рабочего дня. Ну, а если день выдался выходной, эти марафонцы могут днями не покидать объятия своего партнера.

Если вы не оказались в рейтинге самых сексуальных знаков, не спешите расстраиваться. Возможно, при расчете вашего асцендента (восточной точки гороскопа), ваш знак проявляет индивидуальность одного из них. Или десцендент может показать, каких людей и отношения вы привлекаете. Быть может, один из любвеобильных знаков достанется именно вам. При этом партнеру не обязательно быть таким же обаятельным.