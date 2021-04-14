У СБУ нет доказательств наличия паспорта РФ у победителя довыборов в Раду Аксенова
Служба безопасности Украины заявила, что не владеет информацией о наличии российского гражданства у победителя промежуточных выборов в Верховную Раду, экс-мэра Доброполья Донецкой области Андрея Аксенова.
Об этом говорится в ответе СБУ на запрос народного депутата Владимира Арьева.
"Документально подтвержденными данными касательно наличия у гражданина Украины Аксенова А. А. паспорта гражданина Российской Федерации СБ Украины на данный момент не владеет", - говорится в ответе ведомства.
Напомним, что ранее в СМИ появилась информации о том, что Аксенов якобы имеет и российские гражданство.
Нардеп Дмитрий Лубинец в Facebook даже публиковал копию заявления на получение Аксеновым гражданства РФ. Однако вскоре политик удалил свой пост.
30 марта глава СБУ Иван Баканов, а также глава Нацполиции Игорь Клименко заявили, что по Аксенову будет проведена проверка.
Напомним, 9 апреля ЦИК объявила Аксенова победителем довыборов в Раду.
Ранее "Страна" подробно рассказывала об экс-мэре Доброполья Андрее Аксенове и о его политических взглядах.