Служба безопасности Украины заявила, что не владеет информацией о наличии российского гражданства у победителя промежуточных выборов в Верховную Раду, экс-мэра Доброполья Донецкой области Андрея Аксенова.

Об этом говорится в ответе СБУ на запрос народного депутата Владимира Арьева.

"Документально подтвержденными данными касательно наличия у гражданина Украины Аксенова А. А. паспорта гражданина Российской Федерации СБ Украины на данный момент не владеет", - говорится в ответе ведомства.

Напомним, что ранее в СМИ появилась информации о том, что Аксенов якобы имеет и российские гражданство.

Нардеп Дмитрий Лубинец в Facebook даже публиковал копию заявления на получение Аксеновым гражданства РФ. Однако вскоре политик удалил свой пост.

30 марта глава СБУ Иван Баканов, а также глава Нацполиции Игорь Клименко заявили, что по Аксенову будет проведена проверка.

Напомним, 9 апреля ЦИК объявила Аксенова победителем довыборов в Раду.

Ранее "Страна" подробно рассказывала об экс-мэре Доброполья Андрее Аксенове и о его политических взглядах.