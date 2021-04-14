Арестованного по подозрению в государственной измене журналиста Юрия Дудкина выпустили из следственного изолятора после внесения залога в 2 млн гривен.

Об этом сообщил депутат "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Чёрный на своей странице в Телегарме.

"Юрий Дудкин на свободе!", - написал он в среду.

Встречать его пришли народные депутаты от ОПЗЖ Виктор Чёрный и Анатолий Бурмич.

Напомним, 24 февраля силовики пришли с обыском к украинскому журналисту Юрию Дудкину, ему предъявили обвинение в государственной измене. В тот же день Дудкину сообщили о подозрении.

На следующий день суд арестовал журналиста на два месяца. Согласно версии СБУ Дудкин "по заданию российских кураторов" якобы создал сеть из нескольких интернет-ресурсов и распространял через нее "заказной контент, направленный на разжигание межнациональной розни".

В апреле суд изменил Дудкину меру пресечения на взятие под стражу с правом внесения залога в 2 миллиона гривен. А вчера депутаты фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" внесли два миллиона гривен залога.

Ранее "Страна" подробно разбиралась, что означает дело Дудкина.