Журналист Дудкин вышел на свободу под залог в 2 млн гривен. Фото
Арестованного по подозрению в государственной измене журналиста Юрия Дудкина выпустили из следственного изолятора после внесения залога в 2 млн гривен.
Об этом сообщил депутат "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Чёрный на своей странице в Телегарме.
"Юрий Дудкин на свободе!", - написал он в среду.
Встречать его пришли народные депутаты от ОПЗЖ Виктор Чёрный и Анатолий Бурмич.
Напомним, 24 февраля силовики пришли с обыском к украинскому журналисту Юрию Дудкину, ему предъявили обвинение в государственной измене. В тот же день Дудкину сообщили о подозрении.
На следующий день суд арестовал журналиста на два месяца. Согласно версии СБУ Дудкин "по заданию российских кураторов" якобы создал сеть из нескольких интернет-ресурсов и распространял через нее "заказной контент, направленный на разжигание межнациональной розни".
В апреле суд изменил Дудкину меру пресечения на взятие под стражу с правом внесения залога в 2 миллиона гривен. А вчера депутаты фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" внесли два миллиона гривен залога.
Ранее "Страна" подробно разбиралась, что означает дело Дудкина.