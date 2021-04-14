С начала 2021 года в Украине цены на бензин выросли на 15%, при этом сжиженный для автомобилей газ подорожал более чем на 20%.

Об этом свидетельствуют данные о средних потребительских ценах на товары и услуги в Украине в марте 2021 года, обнародованные Государственной службы статистики (Госстат).

По данным ведомства, в марте по сравнению с декабрем прошлого года:

бензин А-92 подорожал до 27,5 гривен за литр (на 15,6%);

бензин А-95 - до 28,7 грн (на 14,8%);

дизельное топливо - до 27,8 гривен (на 15,7%);

сжиженный газ для автомобилей до 15,6 гривен (на 22,9% ).

Напомним, 24 февраля в Украине ряд розничных операторов повысили стоимость разных видов топлива, в частности на бензин и дизельное топливо.

Мы рассказывали, что за февраль стоимость автогаза в Украине выросла на 17%.

Также ранее "Страна" разбиралась, почему дорожает нефть и что будет с ценами на газ и бензин.