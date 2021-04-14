24 февраля 2021 года на странице в Фейсбук политолога и журналиста Юрия Дудкина, проживающего в Киеве, появилось сообщение о том, что в его квартире СБУ проводит обыск. Обыск был проведён без участия адвоката.

На следующий день Печерский районный суд города Киева арестовал Дудкина без установления залога. Известный своими выступлениями на санкционных украинских каналах политолог и военный эксперт оказался на Аскольдовом переулке в СИЗО СБУ.

14 апреля Дудкин вышел из СИЗО под залог в 2 миллиона гривень.

Кто такой Дудкин и как его арестовывали?

Юрий Дудкин – военный пенсионер и частый гость на закрытых не так давно оппозиционных телеканалах. Подозрение и арест Дудкина по времени практически совпал с закрытием этих телеканалов, и может быть рассмотрен как череда единых событий.

24 февраля пресс-служба СБУ опубликовала сообщение с пояснением своих действий. По мнению СБУ, военный пенсионер Дудкин "по заданию кураторов" создал сеть из нескольких веб-ресурсов (группы в социальных сетях, youtube-канал), а также отдельных блогеров, которые финансировались из России.

СБУ распространили собственный смонтированный ролик, где под музыкальное сопровождение в исполнении балалаек, комментатор по военно-политическим вопросам Юрий Дудкин, по их версии, общается с представительницей программы "Время покажет", которая выходит на российском Первом канале.

О подозрении ему сообщили по статьям о государственной измене и дискриминации по расовым, национальным, религиозным и другим признакам.

12-ого апреля состоялась апелляция по мере пресечению Юрию Дудкину и Киевский апелляционный суд разрешил эксперту выйти под залог в размере 2 млн гривен. Залог внесли депутаты из партии ОПЗЖ.

14-ого апреля Дудкин вышел из СИЗО.

Демонстрировал неуважение к украинской власти

В распоряжении "Страны" оказался полный текст подозрения Юрию Дудкину.

Как часто это бывает, в самом подозрении, которое огласили Юрию Дудкину, содержится факты и подробности обвинения, которые отличаются от официального сообщения, опубликованного пресс-службой СБУ.

Утверждение СБУ о том, что Дудкин создал сеть блогеров и веб-ресурсов не находит своего подтверждения в самом тексте подозрения. В подозрении говорится только о том, что свои комментарии и выступления Дудкин выкладывал на личных страницах в социальных сетях. О сети блогеров в подозрении ничего нет.

Дудкину в качестве обвинения в государственной измене вменяются выступления в качестве комментатора для Первого канала, Ютьюб-канал Ньюсфронт, а также высказывания в интервью украинскому эмигранту Юрию Коту, проживающему сейчас в России.

Так, в тексте подозрения Дудкина обвиняют в том, что он использовал лексику с негативными оценками для характеристики политических организаций крымско-татарского народа, акцентировал внимание "на вранье украинских СМИ и популяризации ими идеологии нацизма".

Также в качестве государственной измены Дудкину вменяется его слова о том, что "Украина – страна, где царит беспорядок, происходит постоянная борьба за власть, отсутствует свобода слова, преследуются журналисты, происходит полная деградация населения".

Данная формулировка неоднократно встерчается в тексте подозрения по отношению к разным эфирам и словам Дудкина.

Кроме того, как пишут в подозрении, Дудкин говорил, что присоединение Крыма к России спасло его от превращения в американскую военную базу, а сам Крым он идентифицировал, как территорию, которая на законных основаниях была присоединена к России.

Прокуратуру и СБУ не тревожит тот факт, что даже формулировка такого обвинения, а именно "лексика с негативными оценками для характеристики" подпадает под оценочные суждения, за которые по закону не привлекают к уголовной ответственности, а утверждения об ущемлении журналистов и свободы слова в Украине можно найти в многочисленных отчётах как миссии ОБСЕ, так и Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.

Дудкина обвиняют в "демонстрации неуважения к украинской власти, осуществляемой ею языковой, внутренней и внешней политике", в утверждениях про несамостоятельность украинской власти и управляемости ею со стороны США.

Отдельно стоит отметит грамматическую безграмотность составленного подозрения, где Меджлис – называется "Меджелисом", а международная исламистская организация Хизб ут-Тахрир обозначена как "Хизбут-Тахир".

"Иронично высказывался"

Стоит отметить, что всё обвинение, выдвинутое Юрию Дудкину базируется на одной семантико-лингвистической экспертизе, проведённой неуказанным в подозрении экспертом Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз за пять дней до задержания политолога.

Неназванный эксперт уверен, что в словах Дудкина "распространяются идеи, взгляды и требования, направленные на изменение границ территории Украины путём признания части её территории территорией другого государства, разжигания вражды и ненависти между жителями разных регионов Украины...".

Основанием для такого вывода эксперта, которое само больше похоже на оценочное суждение, чем на экспертное заключение, послужили слова Дудкина, опубликованные в Фейсбук: "Я в Славянске. Как же глупо и примитивно выглядят отсюда все "реформы" из Киева, потому что Славянск исключительно русский город".

Вероятно, слова "Славянск - русский город" восприняты экспертом, как идея сепаратизма, хотя словосочетание "русский город" может иметь значение "города с русским этническим населением", аналогично тому, как город Берегово может быть назван "венгерским" в значении того, что там живёт или преобладает венгерское этническое меньшинство.

Но это не всё, в чём обвиняет СБУ Дудкина. На странице 11-й подозрения говорится, что Дудкин в диалоге с Юрием Котом, который тот проводил онлайн, "высказал иронические замечания, акцентуации и прямые утверждения про то, что "Украина – это страна, где царит беспорядок, происходит постоянная борьба за власть, отсутствует свобода слова, преследуются журналисты, происходит полная деградация населения"... а также "иронические замечания и категорические утверждения относительно небоеготовности ВСУ и отсутствия у Украины военного потенциала".

Дудкина обвиняют за слова, что в Украине "Работы нет, денег нет, перспективы нет...", "Общество ненавидит одних в отношении других", а также, что "Потребление наркотиков в зоне АТО пошло на спад" (стр. 12) и ряде аналогичных высказываний.

Также киевлянин Дудкин виновен, по мнению СБУ, в словах: "Киев – убогое зрелище", "Россия – это империя", а в зоне АТО нет "линии обороны", а есть "отдельные опорные пункты", а также, что "киевская власть ведёт Украину не в будущее, а в прошлое".

На данный момент проводятся дополнительные психологические и фоноскопические экспертизы, вероятно, чтобы доказать, что на видео, предоставленных СБУ именно Юрий Дудкин, хотя сам политолог это признаёт без каких-либо экспертиз, считая, что сказанное не является каким-либо преступлением.