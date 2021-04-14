В Украине учрежден новый праздник - День Государственной службы специальной связи и защиты информации. Отмечать его будут каждый год 25 мая.

Соответствующую инициативу на заседании в среду, 14 апреля, одобрил Кабинет министров Украины.

Также обнародован текст указа президента Украины Владимира Зеленского об учреждении этого праздника.

"Учредить в Украине профессиональный праздник - День Государственной службы специальной связи и защиты информации, который отмечать каждый год 25 мая", - говорится в документе.

Напомним, ранее глава государства свои указом установил в стране 28 ноября День работника системы финансового мониторинга.

Также мы писали, что в Украине недавно учредили День виноградаря и винодела (второе воскресенье ноября) и День территориальной обороны (первое воскресенье октября).