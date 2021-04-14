Эпидемия коронавируса в Украине начала идти на спад, а ситуация во многих регионах стабилизируется.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook в среду, 14 апреля.

"Мы выдержали очередной скачок заболеваемости COVID-19, и постепенно ситуация начала улучшаться. Сейчас во многих регионах ситуация стабилизируется. Уже 10 дней мы наблюдаем спад заболеваемости по Украине", - написал он.

По словам Степанова, накануне "был первый день, когда количество выписанных из больниц на 22,8% превысило количество госпитализированных".

Кроме того, он сообщил, что на прошлой неделе в больницы попали на 2 тыс. человек меньше, чем неделей ранее, а несколько областей, в частности Ивано-Франковская и Закарпатская, вышли из "красной" зоны.

В то же время министр заявил, что "некоторые регионы, в частности Киев, а также Киевская, Львовская и Полтавская области, продолжают находиться в "красной" зоне повышенной эпидемической опасности и ситуация там остается сверхсложной".

"Очень важно продолжать придерживаться установленных ограничений и противоэпидемических мероприятий - носить маски, пользоваться антисептиками, избегать скоплений людей", - написал министр.

Напомним, по данным Национальной академии наук Украины, в Украине уже прошел пик заболеваемости COVID-19 и за последнюю неделю количество новых случаев начало снижаться.

Верча Степанов сообщал, что Украина вышла на пик третьей волны заболеваемости Covid-19.