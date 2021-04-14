Бывший генеральный прокурор Виктор Шокин подал жалобу в Европейскую комиссию. Этим он хочет добиться, чтобы комиссия признала, что его права были нарушены во время увольнения с должности генерального прокурора Украины в марте 2016

Об этом пишет Eureporter

Заявление направлено Европейскому комиссару по финансовой стабильности, финансовым услугам и Союзу рынков капитала Мейрид МакГиннесс.

В своей жалобе Шокин выражает уверенность, что призыв официальных лиц США к его увольнению в 2016 представлял собой "вмешательство во внутренние дела Украины со стороны иностранного государства".

Шокин уверен, что были нарушены ряд его прав, в том числе право на работу, право на справедливое судебное разбирательство, и право Украины на самоопределение.

Издание называет обращение Шокина "последней попыткой добиться справедливости после исчерпания всех доступных правовых механизмов в Украине и обращения в Европейский суд по правам человека в 2017 году" (Рассмотрение жалобы в ЕСПЧ продолжается до сих пор, - Ред.).

Издание считает, что жалоба "несомненно, привлечет новое внимание к саге, которая сыграла значительную роль в первом импичменте бывшего президента США Дональда Трампа и временами угрожала сорвать президентские выборы 2020 года в США"

Eureporter отмечает, что хотя обстоятельства увольнения Шокина окутаны спорами, но центральный элемент не подвергается сомнению всеми сторонами.

"Президент США Джо Байден, тогдашний вице-президент при администрации Обамы, призвал Порошенко уволить Шокина, в том числе предложив финансовую помощь в размере 1 миллиарда долларов от Вашингтона", - пишет Eureporter

Напомним, генпрокурор Виктор Шокин подал в отставку в марте 2016 года. На Западе утверждали, что недовольны успехами Шокина в борьбе с коррупцией.

Сам Шокин утверждает, что столкнулся с давлением после того, как начал расследование деятельности украинской нефтегазовой компании Burisma, где сын Джо Байдена Хантер был членом совета директоров до 2019 года.