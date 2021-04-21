На протяжении месяца - с середины апреля до мая - ожидается много важный православных дат. Есть и светские праздники, благодаря которым украинцы получат больше дней для отдыха.
Для того, чтобы читателям "Страны" было удобнее планировать свою жизнь на ближайшее время, публикуем информацию о самых главных днях.
Праздники и выходные в апреле и мае 2021 года в Украине
Нынешняя неделя - Вербная. Увенчает ее Вход Господень в Иерусалим, который еще называют Вербным воскресеньем. В этот день проводится служба в храмах, прихожане освящают ветки вербы, которые охраняют дом и его жителей от всего плохого.
Затем начинается Страстная неделя. Ее расписание выглядит так:
26 апреля - Великий понедельник,
27 апреля - Великий вторник,
28 апреля - Великая среда,
29 апреля - Чистый четверг,
30 апреля - Страдная пятница,
1 мая - Великая суббота, когда сходит Благодатный огонь.
2 мая - Пасха.
Здесь же плюс два выходных - на Первомай и День Победы 9 мая, который выпадает на воскресенье, через неделю после Христово Воскресения.
В целом в первой половине мая украинцы получат десять выходных. Смотрите ниже, как это выглядит на календаре, в красных квадратиках - государственные дни отдыха:
Традиционно на девятый день после Пасхи - в этом году 11 мая - отмечается Радоница. Она же красная горка или родительская суббота. В главный поминальный день года люди посещают кладбища и чтят память ушедших из жизни близких.
В отдельных материалах "Страны" - расписание всех главных православных празднов 2021 года и всех родительских суббот.