Пасха 2021. Фото с сайта pixabay.com
Пасха 2021. Фото с сайта pixabay.com

На протяжении месяца - с середины апреля до мая - ожидается много важный православных дат. Есть и светские праздники, благодаря которым украинцы получат больше дней для отдыха. 

Для того, чтобы читателям "Страны" было удобнее планировать свою жизнь на ближайшее время, публикуем информацию о самых главных днях. 

Праздники и выходные в апреле и мае 2021 года в Украине 

Нынешняя неделя - Вербная. Увенчает ее Вход Господень в Иерусалим, который еще называют Вербным воскресеньем. В этот день проводится служба в храмах, прихожане освящают ветки вербы, которые охраняют дом и его жителей от всего плохого. 

Затем начинается Страстная неделя. Ее расписание выглядит так: 

26 апреля - Великий понедельник,

27 апреля - Великий вторник,

28 апреля - Великая среда, 

29 апреля - Чистый четверг

30 апреля - Страдная пятница, 

1 мая - Великая суббота, когда сходит Благодатный огонь. 

2 мая - Пасха

Здесь же плюс два выходных - на Первомай и День Победы 9 мая, который выпадает на воскресенье, через неделю после Христово Воскресения.

В целом в первой половине мая украинцы получат десять выходных. Смотрите ниже, как это выглядит на календаре, в красных квадратиках - государственные дни отдыха:

выходные в мае в Украине 2021

Традиционно на девятый день после Пасхи - в этом году 11 мая - отмечается Радоница. Она же красная горка или родительская суббота. В главный поминальный день года люди посещают кладбища и чтят память ушедших из жизни близких. 

В отдельных материалах "Страны" - расписание всех главных православных празднов 2021 года и всех родительских суббот

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