На протяжении месяца - с середины апреля до мая - ожидается много важный православных дат. Есть и светские праздники, благодаря которым украинцы получат больше дней для отдыха.

Для того, чтобы читателям "Страны" было удобнее планировать свою жизнь на ближайшее время, публикуем информацию о самых главных днях.

Праздники и выходные в апреле и мае 2021 года в Украине

Нынешняя неделя - Вербная. Увенчает ее Вход Господень в Иерусалим, который еще называют Вербным воскресеньем. В этот день проводится служба в храмах, прихожане освящают ветки вербы, которые охраняют дом и его жителей от всего плохого.

Затем начинается Страстная неделя. Ее расписание выглядит так:

26 апреля - Великий понедельник,

27 апреля - Великий вторник,

28 апреля - Великая среда,

29 апреля - Чистый четверг,

30 апреля - Страдная пятница,

1 мая - Великая суббота, когда сходит Благодатный огонь.

2 мая - Пасха.

Здесь же плюс два выходных - на Первомай и День Победы 9 мая, который выпадает на воскресенье, через неделю после Христово Воскресения.

В целом в первой половине мая украинцы получат десять выходных. Смотрите ниже, как это выглядит на календаре, в красных квадратиках - государственные дни отдыха:

Традиционно на девятый день после Пасхи - в этом году 11 мая - отмечается Радоница. Она же красная горка или родительская суббота. В главный поминальный день года люди посещают кладбища и чтят память ушедших из жизни близких.

В отдельных материалах "Страны" - расписание всех главных православных празднов 2021 года и всех родительских суббот.