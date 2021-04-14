В четверг, 15 апреля, министры иностранных дел стран Прибалтики прибудут в Украину с общим рабочим визитом. Они обсудят с украинским коллегой Дмитрием Кулебой шаги для поддержки территориальной целостности Украины и укрепления взаимодействия в вопросах безопасности.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба украинского МИД.

На встречу с Кулебой прибудут министры иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс, Латвии Эдгарс Ринкевичс и Литвы Габриелюс Ландсбергис.

Речь во время их встречи пойдет о практических шагах для поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины, укреплении взаимодействия в сфере безопасности, особое внимание они уделят продвижению европейской и евроатлантической интеграции нашего Украины.

Совместную пресс-конференцию участники встречи проведут в четверг в 11:10.

Напомним, на прошлой неделе глава МИД Польши побывал в Украине со срочным визитом из-за "угрозы миру на границах".

Также мы писали о том, что глава МИД Украины Кулеба недавно встретится в Брюсселе с Блинкеным и с руководством НАТО.