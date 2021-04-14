Польша заявила о необходимости введения новых санкций в отношении России "за подрыв территориальной целостности Украины". Эту инициативу поддержали семь других стран-членов Евросоюза.

Об этом в среду, 14 апреля, сообщил журналист Рикард Йозвяк в Twitter.

"Польша настаивает на новых санкциях ЕС против России за подрыв территориальной целостности Украины. На сегодняшний день эту позицию поддерживают семь других стран-членов ЕС", - написал Йозвяк.

Напомним, ранее замглавы МИД Польши Павел Яблонский заявил, что в случае эскалации ситуации на границе между Россией и Украиной ЕС должны усилить санкционное давление на РФ.

Также мы сообщали, что Совет Евросоюза уже утвердил новые санкции в отношении России, Китая, КНДР и других стран за нарушение прав человека, а 12 марта ЕС продлил на полгода действие ограничений в отношении РФ в связи с подрывом территориальной целостности Украины.