США предложили провести встречу Байдена и Путина в одной из европейских стран
В России заявили, что США предложили провести встречу президента РФ Владимира Путина с его американским коллегой Джо Байденом в одной из европейских стран.
В то же время, по словам, пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, говорить о месте или времени встречи пока рано.
Об этом он заявил в среду, 14 апреля, сообщает РИА "Новости".
"Действительно, несмотря на обилие вопросов, по которым наблюдается абсолютное разногласие, все-таки говорили о том, что нужно пытаться друг с другом общаться и разговаривать, но здесь очень важно, чтобы слова совпадали с делом. И безусловно дальнейшая проработка этих новых предложений, инициатив, таких как встреча двусторонняя в одной из европейских стран, возможна только с учетом анализа реальной ситуации, реальных дальнейших шагов", - сказал представитель Кремля.
В то же время, спикер Кремля заявил, что звонок Джо Байдена президенту России не был неожиданным. При этом, он добавил, что сейчас говорить о месте и времени встречи двух лидеров преждевременно.
"Конкретных мест нет", - добавил Песков.
Напомним, Джо Байден 13 апреля провел телефонную беседу с Владимиром Путиным. По его итогам в Белом доме сообщили, что президент США предложил российскому коллеге в ближайшие месяц провести встречу. У Путина пока не ответили согласием на предложение о встрече и лишь заявили, что этот и другие вопросы проработают позже.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки допустила, что встреча президентов России и США может состояться в предстоящие месяцы.
Между тем в Австрии заявили, что готовы выступить площадкой для переговоров президентов. Встречу Путина и Байдена также захотели провести Финляндия и Исландия
"Страна" проанализировала, почему глава Белого дома предложил сейчас такую встречу Путину.