В России заявили, что США предложили провести встречу президента РФ Владимира Путина с его американским коллегой Джо Байденом в одной из европейских стран.

В то же время, по словам, пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, говорить о месте или времени встречи пока рано.

Об этом он заявил в среду, 14 апреля, сообщает РИА "Новости".

"Действительно, несмотря на обилие вопросов, по которым наблюдается абсолютное разногласие, все-таки говорили о том, что нужно пытаться друг с другом общаться и разговаривать, но здесь очень важно, чтобы слова совпадали с делом. И безусловно дальнейшая проработка этих новых предложений, инициатив, таких как встреча двусторонняя в одной из европейских стран, возможна только с учетом анализа реальной ситуации, реальных дальнейших шагов", - сказал представитель Кремля.

В то же время, спикер Кремля заявил, что звонок Джо Байдена президенту России не был неожиданным. При этом, он добавил, что сейчас говорить о месте и времени встречи двух лидеров преждевременно.

"Конкретных мест нет", - добавил Песков.

Напомним, Джо Байден 13 апреля провел телефонную беседу с Владимиром Путиным. По его итогам в Белом доме сообщили, что президент США предложил российскому коллеге в ближайшие месяц провести встречу. У Путина пока не ответили согласием на предложение о встрече и лишь заявили, что этот и другие вопросы проработают позже.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки допустила, что встреча президентов России и США может состояться в предстоящие месяцы.

Между тем в Австрии заявили, что готовы выступить площадкой для переговоров президентов. Встречу Путина и Байдена также захотели провести Финляндия и Исландия

"Страна" проанализировала, почему глава Белого дома предложил сейчас такую встречу Путину.