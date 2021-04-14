Внеочередное пленарное заседание Верховной Рады, созванное по инициативе 155 народных депутатов, состоится в четверг, 15 апреля, в 16:00.

Соответствующее распоряжение подписал спикер парламента Дмитрий Разумков.

"Очередное внеочередное пленарное заседание Верховной Рады состоится в четверг в 16 часов по инициативе 155 народных депутатов. Подписал соответствующее распоряжение", - написал он на своей странице в Facebook.

Он добавил, что планируется рассмотреть 15 законодательных инициатив, среди которых законопроект о конституционной процедуре, что, как пояснил Разумков, поможет сделать деятельность Конституционного Суда более прогнозируемой и предсказуемой.

Напомним, вчера депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк сообщил, что в ходе заседания в четверг, 15 апреля, Рада рассмотрит законопроекты об ужесточении наказания за недостоверную информацию в декларациях чиновников и упрощении таможенного оформления транспорта, ввезенного из Евросоюза ("евроблях"). Всего будут рассмотрены 15 законопроектов, с их полным списком можно ознакомиться в нашем материале.

Ранее мы писали, что на этой неделе в Раде готовятся к внеочередным заседаниям, которые затянутся до ночи.