Заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины планируют провести в четверг, 15 апреля, поскольку на пятницу у президента Владимира Зеленского запланирован визит в Париж.

Как сообщают источники, план заседания еще дорабатывается. Но уже сейчас известно, что планируется рассмотрение стратегии развития Оборонно-промышленного комплекса (ОПК), которую Кабмин утвердил 14 апреля.

Документ содержит основные приоритеты и векторы развития ОПК с учетом всех актуальных угроз. Об этом в своем телеграм-канале написал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Утвержденная стратегия акцентирует внедрение стандартов НАТО, корпоратизацию предприятий ОПК, поддержку инноваций с помощью стимулирующих экономических и финансовых механизмов.

"Мы хотим, чтобы наш ОПК стал более инновационным и открытым и одновременно менее забюрократизированным. Документ поддержан нашими международными партнерами и прошел не один раунд обсуждений с лучшими экспертами.

Утверждение такой стратегии - это очень важный сигнал того, что Украина готова давать отпор агрессору и будет обеспечивать наших военных современной военной продукцией украинского производства", - говорится в сообщении.

Напомним, традиционно заседание СНБО Украины проходят по пятницам. Однако в последний рабочий день прошлой недели, 9 апреля, заседание СНБО отменили из-за пребывания Зеленского и Данилова на Донбассе.

А до этого, в пятницу, 2 апреля, на заседании СНБО были введены персональные санкции против лиц, которых обвиняют в контрабанде.