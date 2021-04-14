В России считают, что Украина может при поддержке США устроить провокации с гибелью своих военнослужащих, чтобы начать возвращение аннексированного Крыма военным путем.

Об этом со ссылкой на секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева пишет "РИА Новости".

Патрушев заявил, что со стороны Киева "все чаще звучат заявления о планах установить контроль над территорией Крыма силовым путем".

"Заигрывая перед новой администрацией США, Киев готов ввергнуть страну в военные авантюры, невзирая на дальнейшее ухудшение экономической ситуации в стране", - сказал он.

По мнению секретаря Совета безопасности России, вероятны провокации, которые могут стать поводом для начала военных действий.



"Поводом для начала военных действий могут стать организованные Украиной при поддержке США провокации с гибелью военнослужащих и потерей военной техники", - заявил Патрушев.

Напомним, также Патрушев заявил, что в Крыму сохраняется угроза терактов из-за деятельности США, ряда стран ЕС и Украины.

Кроме того, сообщалось, что Пентагон отправляет военные корабли США в Черное море.