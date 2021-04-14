Милованов стал главой Нацфонда инвестиций. Фото:ua-bud.com.ua

Бывший министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов назначен исполняющим обязанности генерального директора ГП "Национальный фонд инвестиций Украины".

Об этом сообщил постоянный представитель Кабмина в Раде Василий Мокан в Телеграме. 

Фонд был создан в апреле 2021 года. Целью "Нацинвестфонду" является создание благоприятных условий для реализации масштабных инвестиционных и социально значимых проектов, развития международного экономического сотрудничества и роста конкурентоспособности Украины.

В уставе предприятия записано, что оно будет заниматься: 

  • привлечением и концентрацией финансовых ресурсов для реализации инвестиционных проектов;
  • финансированием и реализацией приоритетных инвестиционных проектов;
    привлечением инвестиций;
  • подготовкой инвестиционных и других проектов;
  • управлением объектами собственности в соответствии с законом;
  • образованием инвестиционных фондов, будет принимать участие в инвестиционных фондах;
  • будет участвовать в совместной деятельности;
  • принимать участие в социально значимых проектах

Пост Мокана в Телеграме

Напомним, 19 марта президент Украина Владимир Зеленский распорядился создать Национальный фонд инвестиций. 

Ранее "Страна" подробно писала, почему инвесторы избавляются от украинских гособлигаций и как теперь наполнять бюджет.

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