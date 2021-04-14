Бывший министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов назначен исполняющим обязанности генерального директора ГП "Национальный фонд инвестиций Украины".

Об этом сообщил постоянный представитель Кабмина в Раде Василий Мокан в Телеграме.

Фонд был создан в апреле 2021 года. Целью "Нацинвестфонду" является создание благоприятных условий для реализации масштабных инвестиционных и социально значимых проектов, развития международного экономического сотрудничества и роста конкурентоспособности Украины.

В уставе предприятия записано, что оно будет заниматься:

привлечением и концентрацией финансовых ресурсов для реализации инвестиционных проектов;

финансированием и реализацией приоритетных инвестиционных проектов;

привлечением инвестиций;

привлечением инвестиций; подготовкой инвестиционных и других проектов;

управлением объектами собственности в соответствии с законом;

образованием инвестиционных фондов, будет принимать участие в инвестиционных фондах;

будет участвовать в совместной деятельности;

принимать участие в социально значимых проектах

Напомним, 19 марта президент Украина Владимир Зеленский распорядился создать Национальный фонд инвестиций.

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