Экс-министру экономики Милованову дали должность главы Нацфонда инвестиций
Бывший министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов назначен исполняющим обязанности генерального директора ГП "Национальный фонд инвестиций Украины".
Об этом сообщил постоянный представитель Кабмина в Раде Василий Мокан в Телеграме.
Фонд был создан в апреле 2021 года. Целью "Нацинвестфонду" является создание благоприятных условий для реализации масштабных инвестиционных и социально значимых проектов, развития международного экономического сотрудничества и роста конкурентоспособности Украины.
В уставе предприятия записано, что оно будет заниматься:
- привлечением и концентрацией финансовых ресурсов для реализации инвестиционных проектов;
- финансированием и реализацией приоритетных инвестиционных проектов;
привлечением инвестиций;
- подготовкой инвестиционных и других проектов;
- управлением объектами собственности в соответствии с законом;
- образованием инвестиционных фондов, будет принимать участие в инвестиционных фондах;
- будет участвовать в совместной деятельности;
- принимать участие в социально значимых проектах
Напомним, 19 марта президент Украина Владимир Зеленский распорядился создать Национальный фонд инвестиций.
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