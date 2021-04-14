Кабинет министров Украины на заседании в среду, 14 апреля, согласовал увольнение главы Кировоградской областной государственной администрации Андрея Назаренко.

Об этом в Telegram-канале сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан.

Решение об увольнении Кировоградского губернатора принималось по согласованию сторон.

Отметим, что Андрей Назаренко до 2010 года занимался дипломатической карьерой за рубежом. С 2010 года живет на территории Кировоградской области. Его назначение губернатором региона было согласовано Кабмином в августе 2020 года.

Напомним, изначально прошлым летом на пост главы Кировоградской ОГА планировали назначить агрария Валерия Мищенко.

Однако правительство изменило свое решение, потому что он является владельцем бизнеса, что обуславливает конфликт интересов.

Кандидатуру Назаренко после этого предложили в Офисе президента Украины.