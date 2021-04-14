Правительство Украины заинтересовано в общении Вашингтона и Москвы, потому что в другом случае ситуация на востоке Украины может зайти в тупик.

Об этом заявил представитель Украины при ООН Сергей Кислица, пишет "Укринформ".

"Украина заинтересована, чтобы США контактировали с Россией, иначе ситуация была бы тупиковая", - сказал Кислица.

Кроме того он рассказал, что Киев поддерживает контакты с США и европейскими членами Совета Безопасности ООН, а "нынешняя ситуация рассматривается как угроза региональной безопасности, то есть несущая угрозу всему Черноморскому региону и Европе".

Напомним, 13 апреля состоялся телефонный разговор президента США Джо Байдена и лидера РФ Путина, в ходе которого глава Белого дома заявил о поддержке суверенитета Украины. Также Байден предложил своему российскому коллеге встретиться, но в Москве на это предложение еще не ответили.

Также мы писали, что пресс-секретарь президента РФ заявил, что условие прекращения эскалации конфликта на Донбассе - отказ ВСУ от "провокационных действий". Обеспокоенность США и других государств по поводу перемещения войск на территории РФ в Кремле считают безосновательным.