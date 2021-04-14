С 15 апреля в Киеве пойдут дожди. Осадки надолго затянут небо столицы. Некоторые синоптические ресурсы дают прогноз, что впереди целый месяц дождей, другие, что дождливо будет пару недель.

Собрали прогноз погоды в Киеве на ближайшие 30 дней от разных синоптических ресурсов. Рассказываем, какую погоду обещают на майские праздники и Пасху.

Судя по прогнозу Gismeteo, до конца апреля в Киеве будет довольно тепло +11...+13 днем. В первой половине мая +15...+17 днем.

Что касается осадков, то Gismeteo прогнозирует дождливое время, осадки практически каждый день с небольшими передышками вплоть до 12 мая.

На майские праздники и Пасху, которую в этом году отмечают 2 мая днем будет +13...+14. Дождь.

9 мая потеплеет до +16, правда тоже не обойдется без осадков.

Прогноз погоды Gismeteo

Правда, не все синоптические ресурсы обещают целый месяц дождей. Ресурс Meteo.ua пишет, что ощутимые дожди в столице пройдут 15 и 16 апреля, далее небольшие дожди затянутся до конца апреля.

Зато с начала мая установятся солнечные дни. На майские праздники и Пасху 1 и 2 мая этот сайт прогнозирует солнце и до +17 днем.

В День победы 9 мая также обещают погоду без осадков и до +18 днем.

Прогноз погоды Meteo.ua

По данным сайта Pogodnik.com, дожди будут идти в Киеве в ближайшие полторы-две недели - почти до конца апреля. С 28 апреля и до 13 мая установится преимущественно сухая и солнечная погода, хоть время от времени может идти дождь.

На 1 мая этот ресурс прогнозирует переменную облачность. Возможен дождь. 2 мая - пасмурная погода без осадков. Днем до +14.

В День победы 9 мая также переменная облачность и возможность дождя. Воздух прогреется до +17.

Прогноз Pogodnik.com

Напоминаем, что более-менее точный прогноз погоды можно получить за два-три дня до даты, так что погодная картина может меняться.

Напомним, среднесуточные показатели установились на отметке +8, поэтому с начала этой недели в Киеве начали отключать отопление.

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