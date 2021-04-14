В Крыму сохраняется угроза терактов из-за деятельности США, ряда стран ЕС и Украины. Такое заявление сделал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев

Об этом он заявил в Севастополе на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в Крыму, передает ТАСС.

"На территории Крымского полуострова сохраняются предпосылки возникновения угроз национальной безопасности, обусловленные возможным осложнением межнациональной, межконфессиональной обстановки и вероятностью совершения терактов", - сказал Патрушев.

Основными причинами угроз терактов Патрушев назвал "деструктивную деятельность США, контролируемых ими блока НАТО, ряда государств Евросоюза, Украины, направленная на дискредитацию внутренней и внешней политики Российской Федерации, нанесение ущерба ее авторитету и международному имиджу, распространение экстремистской и националистической идеологии".

По словам Патрушева, украинские спецслужбы пытаются совершать в Крыму диверсии и террористические акты.

"Украинскими спецслужбами и экстремистскими организациями на постоянной основе устраиваются провокации на государственной границе, предпринимаются попытки проведения на территории Крыма диверсионно-террористических акций, прежде всего на объектах инфраструктуры и жизнеобеспечения", - сказал секретарь Совбеза России.

Также Патрушев сообщил, что в прошлом году в Крыму удалось предотвратить шесть терактов.

"В прошлом году в Крыму предотвращено шесть терактов и 10 преступлений террористической направленности, выявлено 23 преступления, связанных с экстремизмом", - сказал он.

По его словам, 9 апреля в Симферополе был предотвращен еще один теракт, планировавшийся сторонниками запрещенной в РФ международной террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам".

"Опрос населения показывает, что большинство жителей полуострова считают распространение идеологии терроризма и экстремизма весьма реальной угрозой", - подчеркнул он.

Также секретарь Совбеза РФ высказал мнение, что центры обучения диверсионно-разведывательных формирований, которые могут готовиться к совершению терактов в России и других странах, развернуты в Украине при поддержке Запада, заявил Патрушев.

"С подачи западных спонсоров на территории Украины развернуты центры подготовки диверсионно-разведывательных формирований. Не исключено, что выпускники этих центров будут нацелены на подготовку терактов, и не только в России, но и на территории других государств", - сказал Патрушев.

Заявления Патрушева прокомментировал телеграм-канал "Политика страны":

На фоне надежд на деэскалацию ситуации после звонка Байдена Путину нельзя сбрасывать со счётов и угрозу неких провокаций, которые могут сорвать переговоры и подвести ситуацию к большой войне.

Одна из возможных таких провокаций - теракты на территории России, в которых обвинят Украину.

И в этой связи стоит особое внимание обратить на слова секретаря Совбеза России Патрушева.

Он заявил, что с подачи Запада в Украине "развернуты центры подготовки диверсантов, которые, не исключено, будут готовить теракты в России и других странах".

Отметим, что теракты на территории РФ - это повод к войне.

Можно посчитать эти слова Патрушева очередным нагнетанием, но следует помнить, что среда различных «патриотов-добробатовцев» и националистов в Украине крайне продажная, готовая выполнять заказы спецслужб всего мира. А потому за этой средой сейчас нужно следить особенно тщательно. Потому что именно оттуда может вылететь "чёрный лебедь".

К слову, риторика Патрушева в целом была очень жёсткая.

Например, он заявил, что Украина может напасть на Крым, "устроив с помощью США провокации с гибелью своих солдат и потерей техники".

Также Патрушев сказал, что США за последние дни отправили на Украину более 5 военно-транспортных самолетов", - говорится в сообщении.

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