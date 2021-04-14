Украинские школьники, которые лучше всех сдадут тесты внешнего независимого оценивания, получат по 10 тысяч гривен президентской стипендии. Также денежные награды получат победители ученических олимпиад.

Соответствующее положение на заседании в среду, 14 апреля, принял Кабинет министров Украины.

Правительство предусмотрело до 270 стипендий в размере 10 тысяч грн для сдавших ВНО лучше всех. Также единовременные выплаты в размере 20 тысяч грн и 100 тысяч грн предусмотрены для победителей всеукраинских и международных ученических олимпиад соответственно.

Украинские ученики, которые лучше составят ВНО получат по 10 000 гривен стипендии Президента Украины. Всего планируется назначать ежегодно до 270 таких стипендий.

"Это важная инициатива для поддержки талантливой молодежи. Такие стипендии и премии Президента Украины - это свидетельство, что хорошие результаты в учебе получат признание со стороны государства", - заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о премиях за успехи на ВНО и олимпиадах в январе этого года.

Ранее в Мукачево Закарпатской области власти также решили выдавать денежные награды за успехи в учебе.