В Николаеве мужчина не успел сесть в трамвай, после чего решил пробежаться перед движущимся транспортом несколько кварталов.

Соответствующее видео, снятое регистратором на водительской кабине, опубликовали в соцсетях.

На кадрах запечатлено, как мужчина пытается остановить уже начавший движения трамвай, однако не успевает. После этого он решил пробежаться кабиной движущегося состава. Мужчина пробежал несколько кварталов, при этом даже успел повернуться в водителю и показать ему средний палец.

Ранее мы рассказывали, что в Киеве молодой человек передвигался по дороге необычным способом. Он пришвартовался лентой к технической лестнице сзади троллейбуса и ехал за ним буксиром на сноуборде.

Также сообщали, как в Николаеве спасли мужчину, попавшего под трамвай.