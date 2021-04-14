В Киеве сегодня продлили локдаун еще на две недели - до 30 апреля. Несмотря на то, что остальная Украина, по заверению Минздрава, уже выходит на "плато" по заболеваемости.

Жесткий карантин столица возобновила с 20 марта. Закрылся общепит, спортзалы, школы, отменили массовые мероприятия.

Но ситуация не улучшалась, и 5 апреля городские власти ограничили доступ в общественный транспорт. Впрочем, пока и это не помогает - раз карантин продлевают. В целом столица просидит на локдауне больше месяца.

Почему это произошло и смогут ли киевляне в мае вздохнуть свободнее - разбиралась "Страна".

Главные скандалы киевского локдауна

Киев вошел в красную зону карантина с 20 марта. Изначально ужесточение карантина объявили до 9 апреля. В столице закрыли кинотеатры, ТРЦ, спортзалы, рестораны и кафе обязали работать только на вынос, парикмахерские - по записи. При этом общественный транспорт продолжил ходить.

Правда, не все предприятия ушли на карантин, как это требовалось. Некоторые рестораны и спортзалы перешли в подпольный режим, продолжив принимать посетителей.

"Страна" побывала в подпольно работающем спортклубе, близком к Кличко, а также в отеле 11 Mirrors, который называют негласной "штаб-квартирой" мэра Киева и его окружения.

Там можно было не только поужинать в ресторане в обход карантина, но и забронировать столик во многих других киевских ресторанах, которые, по идее должны были работать только на вынос. В списке, представленном отелем, было 20 заведений. Среди них Avalon, "Редкая птица", Bao, Nam, Under Wonder, "Алхимик", Eshak, "Эскобар".

После публикации "Страны" о работающих в обход карантина заведениях власти Киева заявили, что спортивный клуб Fizika закрыли, отель 11 Mirrors оштрафовали, а работу ресторанов BAO и "Хлебный" приостановили.

Но, как оказалось на практике, ряд заведений из списка все же продолжают работать и принимать гостей и во время локдауна. Например, рестораны Bao, Nam, Par Bar.

С 5 апреля снова "подкрутили" гайки и запретили свободное передвижение в общественном транспорте. В первые дни это вызвало транспортный коллапс. Многие из киевлян не успели получить спецпропуска для проезда в общественном транспорте, ведь порядок их выдачи озвучили в четверг вечером. Таким образом оставался всего один полный день, чтобы получить документ перед выходными.

5 апреля в столице курсировал практически пустой транспорт

Некоторые предприимчивые жители столицы быстро сориентировались и стали продавать спецпропуска. В интернете их предлагали по 200 гривен за штуку. В полиции сообщали, что в подделке пропусков с печатями больницы уличили 18-летнюю девушку.

На фоне введения системы спецпропусков в такси взвинтили цены втрое и выше. С левого берега столицы на правый везли за 400 гривен вместо привычных 150 гривен.

В первый день локдауна 5 апреля в Киеве взлетели цены на такси

На следующий день цены на такси немного снизились, но все равно в полтора-два раза превышали обычные тарифы.

Помог ли жесткий карантин?

В красную зону Киев попал с 20 марта. После этого в столице закрыли рестораны, спортклубы и ТРЦ.

С 5 апреля ввели ограничения на проезд в общественном транспорте. Воспользоваться метро, автобусами или маршрутками могут только обладатели спецпропусков, которые столичные власти выдают работникам критической инфраструктуры.

Подсчитали суммарное количество заболевших и умерших от Covid-19 за последние пять рабочих дней до введения красной зоны в Киеве ( с 15 по 19 марта) и за последние пять рабочих дней сейчас, уже во время ужесточения карантина (с 7 по 13 апреля).

Мы сравним, как изменились показатели заболеваемости, смертности и загруженности больниц после ужесточения карантина в Киеве.

Период Новые случаи Сovid-19 Количество умерших До локдауна (с 15 по 19 марта) 4 735 118 Во время локдауна (с 7 по 13 апреля) 7 207 225

Сравнительная таблица новых случаев Сovid-19 за пять рабочих дней до локдауна и после него

То есть рост новых случаев почти в полтора раза, смертей - почти в два раза больше.

Перед объявлением красной зоны в Киеве ежедневно регистрировали порядка 1000-1200 новых случаев Covid-19 и 20-25 смертей.

За последние пять рабочих дней в столице ежедневно фиксируют 1400-1800 случаев и 42-48 смертей.

Пик по количеству заболевших в последние дни пришелся на 8 и 9 апреля, когда зарегистрировали 1 886 и 1 864 новых случаев соответственно. Также в эти дни зафиксировали самое высокое количество летальных случаев - 48 в день.

Что касается занятых мест в больницах, то с 15 по 19 марта (рабочая неделя перед ужесточением карантина) их количество колебалось от 3 407 до 3 967 в сутки.

С 7 по 13 апреля ежесуточная загруженность больниц в связи с коронавирусом колебалась от 4 830 до 5 168 занятых коек.

В целом по сравнению с ситуацией месяц назад в Киеве сейчас занято на 1200-1500 коек больше (в среднем 3 500 в середине марта и около 5 тыс в апреле).

При этом постоянно увеличивают количество коек, выделенных для больных Covid-19. Их также стало на полторы тысячи больше за месяц.

График загруженности койко-фонда для больных Covid-19 в Киеве за последний месяц.

Другими словами, за время локдауна число заболевших и умерших увеличилось приблизительно в два раза. Почему, видимо, и решили продлевать карантин.

А что по всей Украине?

Сегодня министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что локдауны по регионам сработали: коронавирус пошел на спад.

"Мы выдержали очередной скачок заболеваемости COVID-19, и постепенно ситуация начала улучшаться. Сейчас во многих регионах ситуация стабилизируется. Уже 10 дней мы наблюдаем спад заболеваемости по Украине", - написал он.

Если посмотреть на статистику с начала апреля, то нельзя сказать, чтобы ситуация радикально улучшилась. Число тестов колеблется от 20 до 60 тысяч в сутки, при этом позитивность этих исследований - не ниже трети. С небольшим улучшением (в среднем с 35 до 31% примерно за три недели).

Также заметно, что падает число тестов. Так, за семь дней с 31 марта по 6 апреля) было сделано 336 533 теста. А в следующую семидневку - 314 118. Параллельно снижается и число госпитализаций.

Смертность же остается примерно на том же уровне. Причем, как говорят ученые НАН, пик летальных исходов еще впереди. Что идет в противоречие с оптимистическими прогнозами Степанова.

Тем не менее, официальная статистика дышит оптимизмом: в 11 регионах пошла тенденция на снижение загруженности коек в больницах. Но не в Киеве, который продлил свой локдаун.

Если ситуация не выправится до 30 апреля, то майские праздники, включая Пасху, киевляне проведут на строгом карантине. Впрочем, не исключено, что локдаун продлят на майские именно с этой целью - предотвратить массовые гуляния, в том числе возложения цветов и "Бессмертный полк" на 9 мая.