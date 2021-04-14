Несмотря на середину весны, в западных областях Украины, особенно вблизи Карпат, высока вероятность мокрого снега. Также в четверг, 15 апреля, на западе страны воздух не прогреется выше +2-8 градусов. В большинстве других регионов Украины будет теплее - до +10-16 градусов. Такой прогноз дает синоптик Наталья Диденко.

По словам синоптика, в Киеве завтра будет дождливо.

"В Киеве 15-го апреля дожди будут радовать всегда жаждущих дополнительной влаги владельцев огородов и дач, следовательно, и у нас будет, как у людей - циклон.

Кто дождю не обрадуется, купите новые белые кроссовки, спелый авокадо, новую сапу, яркую поливалку для балконных цветов - словом, разбавьте чем-то хорошим серые дождевые завтрашние облака.

Температура воздуха в столице ожидается +12 +13 градусов", - обещает Наталья Диденко.

Ранее "Страна" писала о том, что в середине апреля в Карпатах выпало полтора метра снега.

Также мы сообщали, что похолодание с мокрым снегом пришло в Украину из Европы.