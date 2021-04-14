Между Чопом и Ужгородом в Закарпатской области будет восстановлен железнодорожный путь по европейскому образцу. На реализацию этого проекта выделено 5 миллионов гривен.

Соответствующее постановление на заседании в среду, 14 апреля, принял Кабинет министров Украины.

"Утвердили порядок использования средств для восстановления колеи европейского образца от Чопа до Ужгорода. Общий размер проекта - 5 млн грн. Это позволит сделать в Ужгороде пересадочный узел из украинских путей на европейские", - заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Железнодорожный путь на Закарпатье был демонтирован в 1991 году, поэтому, по словам главы правительства, "очень символично, что на тридцатый год независимости мы начинаем его восстановление и Украина станет ближе к Европе в прямом смысле этого слова".

Ширина пути составит 1435 миллиметров.

Напомним, на прошлом заседании Кабмин изменил состав рабочей группы, которая будет курировать строительство Большой окружной дороги в Киеве.

Ранее правительство утвердило перечень объектов дорожного строительства, под которые в 2021 году дадут финансирование.