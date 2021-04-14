В Украине экзамен на уровень владения государственным языком будет проходить в форме анонимного тестирования с использованием компьютерной техники и состоять из устной и письменной части. В этом году на проведение экзаменов потратят 16,4 млн гривен бюджетных средств. Со следующего года цифра возрастет до 48 млн гривен.

Соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду, 14 апреля.

Кабмин прописал как в Украине будут сдавать экзамены на знание государственного языка. Напомним: само наличие такого экзамена предусмотрено в скандальном законе "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

В пояснительной записке указано, что внедрение такого экзамена создаст предпосылки для "карьерного роста госслужащих", также языковые сертификаты понадобятся претендентам на гражданство.

Как писала "Страна", на проведение экзаменов в этом году из госбюджета планируется выделить около 16,4 млн гривен, а со следующего и до 2024 года - по 48 млн ежегодно.

Интересно, что в прогнозах влияния нововведения указано, что ни на оплату труда, ни на пенсии, соцвыплаты и пр. оно не повлияет. Но повлияет на численность работников бюджетных учреждений (как именно - не указано), то есть, судя по всему, тех, кто экзамен не сдаст, могут уволить.

В этом году экзамен на знание украинского будет сдавать 150 тысяч лиц, претендующих на должности госслужбы и тысяча тех, кто хочет получить гражданство Украины.

В последующие годы цифры удвоятся - 300 тысяч потенциальных госчиновников и 2 тысячи претендентов на гражданство ежегодно.

Что касается самого экзамена, то он будет состоять с устной и письменной части. Письменная часть предусматривает написание текста на указанную тему и тесты, а устная — моно-выступление и диалог с экзаменатором на заданную тему.

Методику проведения утвердит специальная Национальная комиссия по стандартам государственного языка. Она же будет выдавать сертификаты об уровне владения украинским языком.

Экзаменующимся предложат пройти ряд компьютерных тестов, при этом экзамен будет анонимным. Обеспечивать проведения тестирования будут уполномоченные учреждения. Им обещают оплату по таким тарифам: 120 гривен за час работы экзаменатора, 70 гривен за час работы инструктора, 7,5 гривен за час доступа к интернету.

Для претендентов на госслужбу и беженцев экзамен будет бесплатным, остальным придется платить 492 гривны.

Напомним, 16 июля 2021 года в Украине вступит в силу норма об экзамене на уровень владения государственным языком. Согласно которой все претенденты на должность в органах государственной власти или местного самоуправления обязаны подтвердить владение украинским языком.

Также мы писали, что начиная с 16 января этого года на украинский язык перешла вся сфера обслуживания.