Со среды, 14 апреля, Турция вводит локдаун: в стране на выходных будет действовать комендантский час, закрываются кафе, спортзалы, вводится запрет на проведение свадеб и помолвок. Требование о ПЦР-тестах для туристов продлевается до 31 мая.

Об этом со ссылкой на посольство РФ в Анкаре сообщает "Интерфакс".

Сообщается, что на время локдауна, который продлится по меньшей мере до 17 мая, в отелях запрещено проводить публичные ифтары (разговение - Ред.). Пользоваться услугами ресторанов в отелях смогут только проживающие в них туристы.

В стране вводятся ограничения на междугородние поездки: передвигаться между провинциями без уважительной причины нельзя. Кроме того, требование представлять негативный результат ПЦР теста при въезде в Турцию продлевается до 31 мая.

Меры карантина ужесточены в связи с тем, что Турция в последние дни бьет рекорды по числу заразившихся коронавирусом. Так, во вторник в стране было выявлено 59,2 тысяч новых случаев. Всего заболели почти 4 млн человек, умерли 34,5 тысяч.

Напомним, недавно Россия закрыла полеты в Турцию, "Страна" писала о том, почему это произошло.

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