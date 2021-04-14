Президент России Владимир Путин спустя три недели получил вторую дозу вакцины от коронавируса и таким образом полностью привился от Covid-19.

Об этом российский лидер заявил в ходе заседания попечительского совета Русского географического общества, сообщает ТАСС в среду, 14 апреля.

"Хочу вас проинформировать, что прямо сейчас перед тем, как зайти в этот зал, я сделал вторую прививку", - сказал Путин.

Кроме того он выразил надежду на то, что граждане РФ последуют его примеру и также сделают прививку от коронавируса. Путин уверен, что вакцинация поможет в борьбе с пандемией.

"Надеюсь, что все будет хорошо. Даже не то что надеюсь, а уверен в этом. И вам того же желаю. Исхожу из того, что и вы, проявляя заботу о себе и своих близких, сделаете то же самое, последуете моему примеру", - сказал он.

При этом Путин не рассказал, какой именно вакциной привился.

Напомним, 23 марта Путин вакцинировался от коронавируса, тогда он получил первую дозу препарата. При этом и тогда не было известно, какую именно вакцину использовали для прививки. Однако это одна из вакцин российского производства: "ГамКовидВак" (коммерческое название "Спутник V", разработчик центр Гамалеи, Москва), "ЭпиВакКорона" (разработчик "Вектор", Новосибирск) или "КовиВак" (разработчик центр Чумакова, Москва).

При этом ранее сам Путин заявлял, что собирается вакцинироваться от коронавируса российским препаратом "Спутник V", который он считает лучшим в мире.