Заявки на получение обещанных Кабмином компенсаций в 8000 гривен для ФОПов начнут принимать с понедельника, 19 апреля. На программу поддержки предпринимателей из "красных" карантинных зон планируют потратить 3 миллиарда гривен.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"С 19-го апреля ФОПы и наемные работники из "красных" карантинных зон смогут отправлять заявки на получение 8000 гривен помощи от государства.

Механизм подачи заявок остается простым и удобным - через портал или приложение "Дия". Сейчас на эту программу поддержки планируется потратить около 3 млрд грн", - написал Шмыгаль в своем телеграм-канале.

Ранее "Страна" писала о том, что Шмыгаль анонсировал выплату 8 тысяч гривен компенсаций пострадавшим от локдауна в "красной" зоне ФОПам.

Также мы сообщали, что Зеленский потребовал от мэров, которые вводят локдауны, платить людям и бизнесу компенсации.