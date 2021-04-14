Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль не видит причин вводить в стране общенациональный локдаун, потому что метод адаптивного карантина дает положительные результаты.

Об этом он заявил во время заседания правительства в среду, 14 февраля.

"Мы видим снижение госпитализаций в отдельных областях, но есть области, где наблюдается рост. Тот факт, что отдельные области вышли из красной зоны в желтую, свидетельствует, что модель адаптивного карантина работает. Закрывать страну на тотальный локдаун нет смысла. Спасибо тем, кто на местах выполняет все необходимые меры", - сказал глава правительства.

Напомним, ранее мэр столицы Виталий Кличко призывал правительство ввести карантин по всей Украине. В свою очередь Шмыгаль предложил ему обратиться к президенту с предложением о назначении нового главы КГГА, если ему недостаточно полномочий для борьбы с Covid-19.

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