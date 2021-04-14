Президент Молдовы Майя Санду, которая приезжала в Киев с рабочим визитом в январе этого года, два раза пыталась провести телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским после того, как с территории Молдовы был похищен бывший судья Николай Чаус.

Об этом со ссылкой на докладную записку посла Украины в Молдове Марка Шевченко в МИД Украины сообщает издание NewsMaker.

Записку дипломата журналистам передал глава "Нашей партии" Ренато Усатый. В то же время он не назвал источник, который передал ему этот документ, однако заявил о его надежности.

В записке говорится, что в пятницу, 9 апреля, Шевченко встретился в МИД Молдовы с госсекретарем Думитру Соколаном, который передал украинскому послу ноту. В ней молдавская сторона попросила снять дипломатический иммунитет с военного атташе дипломатической миссии Сергея Сметанюка и разрешить обыскать его автомобиль для "уголовного преследования и привлечения к ответственности".

Также в записке говорится, что Санду несет имиджевые потери из-за ситуации с похищением Чауса, и что она уже дважды пыталась связаться с Зеленским, однако "это не удалось не по вине молдавской стороны".

По словам дипломата, Украина и Молдова согласились с необходимостью в совместном расследовании похищении судьи. Также в записке говорится, что в парламенте Молдовы создана рабочая группа для расследования инцидента.

Шевченко написал, что наибольшие репутационные и рейтинговые потери из-за похищения экс-судьи несет именно Санду, так как у нее нет возможности повлиять на "позицию органов исполнительной власти, прокуратуры и правоохранительных органов, которые продолжают находиться под контролем назначенцев (экс-президента) Додона и остаются под влиянием российских чиновников".

"Складывается впечатление, что политические оппоненты Майи Санду и их российский кураторы целенаправленно завели президента Санду в ситуацию, когда она должна или взять на себя политическую ответственность за похищение, или занять жесткую позицию по отношению к Украине", - говорится в докладной записке.

Также Шевченко предложил в ближайшее время провести короткий телефонный разговор президентов Молдовы и Украины.

Напомним, Чаус, которого НАБУ подозревает в получении взятки, скрывается в Молдове с 2016 года. По словам экс-нардепа Александра Онищенко, сбежать в Молдову ему помогли люди из близкого окружения Петра Порошенко.

Тогдашний президент страны Додон отказал Чаусу в предоставлении политического убежища, но экс-судья обжаловал это решение в суде.

3 апреля стало известно о похищении Чауса. В свою очередь в МВД Молдовы предположили, экс-судью могли вывезти из страны на машине украинского посольства. Адвокат экс-судьи Ростислав Кравец заявил, что ситуация с похищением бывшего судьи может привести к импичменту президента Молдовы Майи Санду.