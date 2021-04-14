Кабмин 14 апреля традиционно начался с коронавируса. Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что в отдельных регионах статистика заболеваемости пошла на спад, но расслабляться пока рано. Он также коснулся темы вакцинации. Правда, сегодня уже прозвучала другая цифра по вакцинации. если еще на прошлом Кабмине говорилось о вакцинации 70% взрослого населения до конца этого года, то теперь - о "не менее 50%".

При этом вакцины в нужном количестве законтрактованы, - уверяет премьер.

С чем тогда связано снижение планки - неясно.

Стоит отметить, что вопросов по сегодняшней повестке дня Кабмина в целом немало. Некоторые документы с рассмотрения потребовали снять или сами разработчики (на доработку) или те, кого законодательные акты напрямую касаются. Скажем, проект по Ощадбанку раскритиковали представители Нацбанка.

Есть и откровенно тревожные документы - что делать в случае задержки пенсий (которые до последнего времени платили вовремя.

"Страна" разбиралась, что принял Кабмин 14 апреля.

Ощадбанк на продажу?

Кабмин согласовал законопроект о присоединении государственного Ощадбанка к пулу участников Фонда гарантирования вкладов физлиз (ФГВФЛ).

Напомним: ФГВФЛ гарантирует гражданам компенсации по вкладам до 200 тысяч гривен, в случае неплатежеспособности банка. На более крупные вклады эти гарантии не распространяются и выбивать деньги люди могут в общем порядке - через суды и становясь в очередь претендентов на банковские активы.

В случае с Ощадбанком ситуация на сегодняшний день кардинально иная - все вклады тут гарантирует государство, независимо от их суммы.

Но, согласно новому проекту, Ощадбанк хотят уравнять в этом вопросе со всеми остальными банками и "присоединить" его к ФГВФЛ.

"Нормами проекта предлагается отменить государственную гарантию на вклады физических лиц в АО "Ощадбанк" и распространить на него законодательно определенный механизм гарантирования вкладов", — говорится в пояснительной записке. В Кабмине считают, что этот ход вписывается в стратегию реформирования государственного банковского сектора, утвержденную в прошлом году.

Как пояснил нам юрист в банковской сфере Александр Ярецкий, принятие этого законопроекта может означать следующее. "Снимаются госгарантии на вклады свыше 200 тысяч гривен. За ними в случае чего вкладчикам Ощада придется побегать. Но тут сразу возникает вопрос. Согласно закону о банках собственник значительного участия обязан не допускать банкротства банка. Понятно, что в случае, когда собственником значительного участия является государство, как в случае с Ощадбанком, придерживаться этой нормы не так сложно. В конце-концов, государство может просто напечатать денег, чтобы расплатиться с вкладчиками. Зачем в таком случае включать Ощадбанк в Фонд гарантирования и заставлять его тратиться на взносы? Тут несколько вариантов. Иили государство допускает, что с Ощабанком что-то все же может случиться, или готовит его к приватизации. Вторая версия более правдоподобна. Все банки в ФГВФЛ - это одно из требований ЕБРР по формированию рыночной конкурентной среды в банковском секторе", — говорит Ярецкий.

Недавно вице-президент ЕБРР Алан Пийу в одном из интервью заявил, что первым шагом к приватизации Ощадбанка должно стать его участие в Фонде гарантирования.

Стоит отметить, что Нацбанк потребовал снять проект с рассмотрения, отметив, что решать вопрос с включением Ощадбанка в Фонд гарантирования нужно в комплексе с повышением платежеспособности последнего. Но Минфин эти замечания отклонил, сам проект приняли.

"Децентрализация" Кабмина

Кабмин дал добро на собственную "децентрализацию". Правительство согласовало законопроект, который переписывает полномочия министерств и министров, а также Кабинета министров.

На первый взгляд, речь идет об усилении министерств. В частности, а проекте указано, что именно в профильные министерства смещается вся законодательная работа. Также предлагается усилить структуру министерств - создавать в них директораты и самостоятельные структурные подразделения и при этом убрать коллегии (их в пояснительной записке назвали пережитком советской системы).

В то же время министров хотят лишить полномочий по назначениям и согласованиям руководителей отдельных структурных подразделений министерств. Также Кабмин будет регулировать количество заместителей руководителей для всех центральных органов исполнительной власти. А местные власти лишат полномочий по согласованию кандидатур руководителей территориальных подразделений таких органов власти.

То есть, по факту Кабмин отдаст на министерства всю рутину, а управление как раз сосредоточит в своих руках.

Усиливается также роль секретариата Кабмина в стратегическом планировании работы правительства. В новом проекте прописаны нюансы отставки Кабмина — премьер, как и все министры, уходят со своих должностей с начала работы нового правительства.

Платная медицина и работа "по-белому"

Кабмин согласовал сразу несколько стратегий. Они прописаны в проектх указов президента, выданных по результатам заседаний СНБО.

Первый — "О стратегии человеческого развития".

СНБО обсуждал этот вопрос еще в сентябре прошлого года, тогда же появился указ Зеленского.

Документы предусматривают запуск самой стратегии (она рассчитана до 2025 года), планы по которой будут корректироваться каждые два года.

Стратегия достаточно объемная. В ней содержится перечень проблем с человеческим капиталом в Украине - начиная от демографии и заканчивая медициной и безработицей.

Указано, что в этом году ожидается сокращение прослойки среднего класса и "группы с самыми высокими доходами" в Украине - с 18% в 2019 году до 15%. При этом богатых станет меньше на 1% - 4% вместо 5% населения.

Соответственно, растет доля малообеспеченных.

Целей прописано много, и большинство - глобальные, типа борьбы с бедностью и благосостоянии для всех.

Как в случае со всеми стратегиями, эти планы нужно делить, как минимум, на два, а то и на три. Но все же некоторые пункты бросаются в глаза.

К примеру, по медицине прописано "создание условий для государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения". В стратегии говорится о запуске механизма сооплаты за медуслуги, о котором мы уже писали. Именно он позволит полноценно встроить частные клиники в систему медгарантий, ведь сейчас тарифы от НСЗУ частникам невыгодны, а с запуском сооплаты доплачивать люди будут из своих кошельков.

Также указано, что предусматривается разработка механизма полной отплаты за услуги, которые не включены в программу медгарантий. То есть, будет перечень медуслуг, которые украинцам придется полностью покрывать за свои средства.

В приоритетах по медицине - развитие трансплантологии, восстановление системы эпидемиологического контроля, максимальный охват населения вакцинацией.

По образованию собираются продолжить проект "Новая украинская школа" с реформированием обучения в младших классах, максимально развивать дистанционного обучение в средней школе, популяризировать ПТУ и "оптимизировать" сеть высших учебных заведений. То есть, все идет к тому, чтобы по максимуму перенаправлять выпускников в профтехучилища.

В сфере культуры собираются утвердить минимальные стандарты обеспечения граждан "культурными услугами", "осовременить" музеи и библиотеки, поддерживать развитие украинского кино, в том числе, расширить сеть кинотеатров, особенно городах с населением до 250 тысяч человек.

По рынку труда обещают снизить теневую занятость до менее чем 15% (сейчас она вдвое больше), а также увеличить прожиточный минимум до реальных отметок, повысить зарплаты бюджетникам, а также в целом "снизить уровень бедности". Впрочем, непонятно, за счет чего все это будет реализовываться.

"Солдаты будущего" и льготы для оборонки

Второй проект от Зеленского, которых согласовал Кабмин, — стратегия развития оборонно-промышленного комплекса.

Основные цели следующие:

создание условия для государственно-частного партнерства в оборонной сфере и сотрудничества с иностранными государствами по производству вооружения

создание СП с иностранными компаниями для производства вооружения

создание на базе научных учреждений и оборонных предприятий холдинговых компаний с закреплением "специализации" (бронетанковая техника, кораблестроение, авиационно-космическое производство и др)

проведение корпоратизации предприятий ОПК

Система качества продукции в соответствие со стандартами НАТО

Система качества продукции в соответствие со стандартами НАТО импортозамещение критических материалов. Комплектующих, в том числе, полная ликвидация зависимости от рынка РФ

среди приоритетов в оборонке называются ветолетостроение, создание высокоточных средств поражения, боеприпасов и продуктов специальной химии, военное судостроение, бзэкипажные платформы и робототехника, "солдаты будущего", ракето-космическая техника.

Указано также, что будет привлекаться частный капитал в оборонку. Инвесторам в научно-исследовательские и конструкторские работы обещают налоговые скидки, а самим предприятиям - льготные кредиты на технологические нововведения и налоговые льготы.

К слову, на нынешнем Кабмине по оборонке был еще один документ — о политике собственности "Укроборонпрома". В нем прописана цель госконцерна на увеличение производства и экспорта вооружения, для чего планируется привлекать инвестиции и искать новые рынки сбыта.

Прописаны приоритетные направления, которые перекликаются со стратегией по оборонке: разработка и производство высокоточных средств поражения, систем радиоэлектронной борьбы, радаров, комплексов ПВО, бронетехники, морских систем, авиатехники (тут, правда, не производство, а модернизация и ремонт).

Указано, что предприятия "Укроборонпрома" должны выходить на рентабельность, определенную набсоветом, аа госпредприятия планируется преобразовать в хозяйственные общества и создать на их базе вертикально-интегрированные структуры.

Языковой экзамен за 500 гривен

Кабмин прописал как в Украине будут сдавать экзамены на знание государственного языка. Напомним: само наличие такого экзамен а предусмотрено в скандальном законе "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

В пояснительной записке указано, что внедрение такого экзамена создаст предпосылки для "карьерного роста госслужащих", также языковые сертификаты понадобятся претендентам на гражданство.

Стоит отметить, что на проведение экзаменов в этом году из госбюджета планируется выделить около 16,4 млн гривен, а со следующего и до 2024 года - по 48 млн ежегодно.

Интересно, что в прогнозах влияния нововведения указано, что ни на оплату труда, ни на пенсии, соцвыплаты и пр оно не повлияет. Но повлияет на численность работников бюджетных учреждений (как именно - не указано), то есть, судя по всему, тех, кто экзамен не сдаст, могут уволить.

В этом году экзамен на знание украинского будет сдавать 150 тысяч лиц, претендующих на должности госслужбы и тысяча тех, кто хочет получить гражданство Украины.

В последующие годы цифры удвоятся - 300 тысяч потенциальных госчиновников и 2 тысячи претендентов на гражданство ежегодно.

Что касается самого экзамена, то он будет состоять с устной и письменной части. Письменная часть предусматривает написание текста на указанную тему и тесты, а устная — моно-выступление и диалог с экзаменатором на заданную тему.

Методику проведения утвердит специальная Национальная комиссия по стандартам государственного языка. Она же будет выдавать сертификаты об уровне владения украинским языком.

Экзаменующимся предложат пройти ряд компьютерных тестов, при этом экзамен будет анонимным. Обеспечивать проведения тестирования будут уполномоченные учреждения. Им обещают оплату по таким тарифам: 120 гривен за час работы экзаменатора, 70 гривен за час работы инструктора, 7,5 гривен за час доступа к интернету.

Для претендентов на госслужбу и беженцев экзамен будет бесплатным, остальным придется платить 492 гривны.

Льготы по кислороду

На гребне очередной коронавирусной волны Кабмин решил внести в перечень товаров, которые ввозятся в Украину по льготному режиму, в частности, без НДС, несколько позиций по кислороду.

В льготном перечне кислород был и до этого, но - исключительно медицинский.

Теперь же перечень дополнили новыми позициями - кислородом газообразным в баллонах для кислородной поддержки пациентов, кислородом газообразным (не в баллонах), кислородом жидким. В пояснительной записке указано, что речь идет всего лишь об "актуализации названий", но на самом деле эти изменения фактически распространяют льготы не только на медицинский, но и на технических кислород. Которым, как рассказали нам врачи, в больницах сегодня спасаются, так как медицинского кислорода не хватает.

Евроколея до Ужгорода

Кабмин утвердил порядок использования средств на проектирование и выполнение работ по восстановлению железнодорожного пути европейского образца шириной 1435 миллиметров от станции Чоп до Ужгорода с доведением ее до перрона ужгородского вокзала.

Деньги будут идти через Укрзализницю, в этом году обещают 5 млн гривен.

Вятровичу добавили заместителей

С подачи министерства культуры Кабмин внес изменения в свое постановление, прописывающее работу Украинского института национальной памяти». В частности, речь идет о расширении кадрового состава. Если сейчас у главы этого института Владимира Вятровича два заместителя, то будет три, в том числе, первый зам и зам по цифровой трансформации и цифровизации. Заместители будут назначаться и увольняться Кабмином (сейчас кандидатуры подает премьер-министр, но на основании предложений Минкульта. А тому кандидатов советует глава института нацпамяти).

ПТУ займутся биотопливом, а школы установят солнечные панели

Кабмин расширил перечень платных услуг, которые могут предоставлять государственные научные и образовательные учреждения. В список добавили, в частности, повышение квалификации, переподготовку, различные семинары и тренинги, услуги по переводу и полиграфии и даже производство биотоплива. Последнее может пригодится, скажем, ПТУ, которые плотно работают с сельскохозяйственными и лесозаготовительными предприятиями и имеют доступ к сырью. Также, что интересно, образовательным и научным учреждениям разрешали заниматься зеленой энергетикой, в частности,. устанавливать солнечные панели и сдавать электроэнергию по высокому зеленому тарифу.

Отдельным пунктом прописали какие платные услуги может оказывать Украинский центр оценивания качества образования (напомним, он готовит и проводит ВНО). В списке - проведения мониторинга качества образования, использование компьютерного оборудования и ПО, обработка информации, изготовление дубликатов документов о ВНО, сдача в аренду свободных помещений и пр.

То есть, фактически научным и образовательным учреждениям дали отмашку на поиск денег на стороне, и разрешили зарабатывать, так как государственного финансирования явно не хватает.

План "Б" по пенсиям

Для украинских пенсионеров появился нехороший сигнал. Кабмин внес пенсионные выплаты в список денежных доходов, по которым предусмотрены компенсации в случае задержек.

Сейчас в этом перечне зарплаты на госпредприятиях, стипендии, соцвыплаты и пр. Пенсии в этом перечне никогда не фигурировали, так как, собственно, не было надобности - пенсионные выплаты относятся к защищенным статьям и сроки по ним практически никогда не нарушались, по крайней мере, до недавних пор. На крайний случай для Пенсионного фонда предусмотрена лазейка - можно перекрыть кассовые разрывы, одолжив денег на Едином казначейском счете, чем ПФ регулярно пользуется.

Но в последнее время ситуация в ПФ ухудшилась. Пенсионный фонд из-за индексации пенсий в марте (хотя изначально планировалось провести ее летом), а также недополучения средств лот ЕСВ может получить в этом году, помимо планового дефицита под 200 млрд еще и внеплановый — около 23 млрд.

При этом если плановый дефицит профинансирует госбюджет, но что делать с "лишними" миллиардами - пока никто не знает, источников, за счет которых можно залатать эту новую дыру в ПФ не предусмотрено.

До поры до времени ситуация решается за счет денег с Единого казначейского счета, перед которым ПФ влазит во все большие долги. Но что будет, если денег там окажется недостаточно - вопрос открытый. Поэтому Кабмин уже прорабатывает план "Б" - обещает пенсионерам компенсации в случае задержек выплат.

Что касается самих компенсаций, то их будут считать с учетом индекса потребительских цен за время просрочки выплат.

Земле сложат цену

Пока Рада бьется над более чем тремя тысячами правок к земельному законодательству, Кабмин решил внести свою лепту в подготовку к старту рынка земли.

На заседание 14 апреля вынесли программу развития земельных отношений и национальной инфраструктуры геопространственных данных до 2030 года.

Правда, в последний момент документ сняли для доработки, но он наверняка появится на одном из ближайших Кабминов

Сам документ во многом декларативный, но там есть несколько важных пунктов.

Первый - по оценке земли. Указано, что оценка будет строится на системе, базирующейся на ценах земельных участков, которые сложились на отрытом рынке (включая аренду).

То есть, это уже не нормативно-денежная оценка, которая зачастую значительно занижена, а именно реальные цены.

Это важно не только для потенциальных продавцов и покупателей, но и для владельцев паев, так как они в случае сдачи земли в аренду, платят налог именно с нормативно-денежной оценки. В целях программы стоит увеличение поступлений от платы за землю.

Второй - по так называемой консолидации земель. Заявлено законодательное урегулирование этого вопроса, чтобы не допустить "дробления" земель сельскохозяйственного назначения. Казалось бы, консолидация идет в разрез с нормами по продаже земли по 100 гектар в одни руки.

Тем не менее, в программе указано, что будут искать механизмы для "создания целостных земельных массивов", в том числе, за счет обмена и выкупа земельных участков. То есть, будут создаваться некие массивы земли, хотя покупать в ближайшее время их никто не сможет. Будут ли такие массивы пускать под аренду крупным агрохолдингам или это некий задел под будущую большую распродажу земли - пока неясно.