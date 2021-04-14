Американский производитель техники Apple представит новые продукты уже на следующей неделе, 20 апреля. (день презентации в этом году, в отличие от прошлых лет, внезапно совпал с днем рождения Адольфа Гитлера, - Ред.) Компания покажет обновленные устройства линейки iPad Pro, iPad mini и AirPods.

Об этом сообщает CNN

Компания разослала приглашения для прессы на виртуальное мероприятие со слоганом "Spring Loaded", которое состоится во вторник, 20 апреля, в штаб-квартире Apple Park в Купертино, Калифорния.

Как сообщается, соответствующую дату презентации озвучивает англоязычным пользователям и голосовой помощник Siri в ответ на вопрос "когда следующая большая презентация Эппл". (В Украине в ответ на такой вопрос голосовой помощник лишь сообщает: "Полную информацию о всех презентациях Apple вы можете узнать на сайте")

Ожидается, что компания предоставит обновления линейки планшетов IPad.

Речь идет об обновленном IPad Pro, который получит с супер-яркий светодиодный дисплей и обновленный IPad mini с уменьшенной рамкой и большим дисплеем.

Сообщается, что компания также покажет свои AirPods 3 следующего поколения, дизайн которых больше соответствует более дорогим AirPods Pro.

Наушники получат поддержку пространственного звука и сенсорное управление.

Apple MacBook Pro и MacBook Air также должны быть обновлены , но неясно, получат ли они его уже на следующей неделе.

Apple недавно прекратила выпуск своей линейки iMac Pro, некогда самого мощного компьютера, который предлагала компания, а также своего оригинального HomePod, чтобы сосредоточиться на HomePod mini.

По слухам, компания также работает над умными очками и гарнитурой дополненной / виртуальной реальности, но вряд ли мы узнаем что-либо о каком-либо из этих продуктов в этом месяце.

Отметим, что весенняя презентация Apple в прошлом году прошла 15 апреля, а в 2019 - 25 марта.

Ранее "Страна" писала, что Apple может представить новый планшет iPad и метки AirTag уже через неделю

Напомним, компания Apple разработала обновленную версию операционной системы, в которой появилась функция разблокировки iPhone благодаря Face ID, даже если пользователь в маске.