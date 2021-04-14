Комиссия Евросоюза в следующем году не будет продлевать контракты на закупку вакцины от коронавируса с компаниями AstraZeneca и Johnson & Johnson.

Об этом со ссылкой на источник в Минздраве Италии сообщила итальянская ежедневная газета La Stampa, передает Reuters.

"Европейская комиссия по согласованию с лидерами многих стран ЕС решила, что контракты с компаниями, производящими вакцины (вирусные векторные), действующие в текущем году, не будут продлеваться по истечении срока их действия", - говорится в сообщении.

В будущем Брюссель планирует закупать в основном вакцины, разработанные с использованием технологии мРНК, - такие как Pfizer и Moderna.

Кроме того, официальный представитель ЕС сообщил, что Европейская комиссия требует разъяснений от Johnson & Johnson относительно "совершенно неожиданного" объявления компании о задержках поставок вакцины в Евросоюз.

Ранее сообщалось, что производитель вакцины Johnson & Johnson отложил ее поставки в Европу из-за побочных эффектов.

Кроме того, в Евросоюзе проверяют связь между вакциной Johnson & Johnson и тромбозом.