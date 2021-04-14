Мощный снегопад накрыл Карпаты в среду, 14 апреля. Местами высота снежного покрова достигает почти полутора метров. Об этом говорится в сообщении Черногорского горного поисково-спасательного поста.

"На горе Поп Иван Черногорский облачно, мелкий снег, ветер восточный 5-7 м/с, температура воздуха -2 градуса", - говорится в сообщении.

В ГСЧС предупреждают о значительной (3-й уровень) снеголавинной опасности в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

На снеголавинной станции Пожежевская температура воздуха составляет 0,8 градусов, погода безветренная. Облачно, идет дождь. Высота снежного покрова - 54-148 см.

На снеголавинной станции Плай температура воздуха снизилась до -4 градусов, ветер северо-восточный 5-7 м/с. Наблюдается туман и снег. Высота снежного покрова - 27-55 см.

На снеголавинном посту Драгобрат температура воздуха установилась на уровне 0 градусов, выпал мокрый снег. Высота снежного покрова составляет 133 см.

Ранее "Страна" писала о том, что центральную часть США парализовало из-за снежной бури.

Также мы сообщали, что во второй день апреля Карпаты замело снегом.