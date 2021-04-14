Бывший кандидат в мэры Киева, шоумен, экс-заместитель председателя "Голоса" Сергей Притула заявил, что глава партии "Голос" Кира Рудык отказала ему в просьбе возглавить киевскую ячейку политсилы.

Об этом он рассказал в интервью BBC News Украина, обнародованном в среду, 14 апреля.

"В декабре я предложил руководству партии позволить мне возглавить киевскую организацию, было бы логичным продолжением кампании. Однако мне отказали. Это прерогатива председателя партии по согласованию с политсоветом. Я общался с ней (Кирой Рудык - Ред.) и она отказала", - заявил Притула.

По его словам, должность заместителя председателя "Голоса" он получил в рамках избирательной кампании, чтобы поддержать местные ячейки.

"Мне нужна была какая-то номинальная должность, ведь я не мог быть просто "классный пацан из партии "Голос". Предложили заместителя председателя - эта должность не имела слишком много полномочий, ответственности - немного", - рассказал он.

Сейчас Сергей Притула остается членом партии. При этом, так как он не является депутатом фракции и председателем партии, то места в политсовете "Голоса" ему нашлось.

Напомним, 25 октября 2020 в Украине состоялись местные выборы, в них участвовал и Притула. Он баллотировался на пост мэра столицы от партии "Голос". Однако он набрал меньше 8% (56 900 голосов).

В феврале Притула вышел из политсовета партии "Голос" и покинул пост заместителя председателя партии. Как писала "Страна", это произошло из-за разногласий с однопартийцами и потери интереса самой партии к его персоне. Как утверждал собеседник "Страны" среди членов парламентской фракции "Голоса", Притула оказался "весьма несистемным", непоследовательным человеком, который "мало чем помогал" партии.

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