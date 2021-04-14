По итогам заседания Комиссии НАТО-Украина, в котором принял участие глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, Североатлантический Альянс обнародовал заявление с призывом к России "соблюдать Минские соглашения" и "прекратить поддержку боевиков на востоке Украины".

Заявление обнародовано на сайте НАТО.

"Возглавляя встречу, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию прекратить наращивание военной мощи, прекратить провокации и деэскалацию ситуации. Генеральный секретарь подчеркнул, что союзники по НАТО не признают и не будут признавать незаконную и нелегитимную аннексию Крыма Россией и осуждают наращивание ее военной мощи на полуострове. НАТО продолжает призывать Россию соблюдать Минские соглашения, прекратить поддержку боевиков на востоке Украины и вывести свои силы с украинской территории. Союзники также продолжают призывать Россию к конструктивному участию в ОБСЕ в ее военной деятельности. Они похвалили Украину за сдержанность, проявленную перед лицом провокаций России", - сообщила пресс-служба организации.

В то же время в НАТО заявили, что продолжают оказывать Украине политическую и практическую поддержку.

"Мы поддержали широкомасштабные реформы, которые делают Украину более устойчивой и помогают продвигать ее евроатлантические устремления. Мы будем и дальше расширять наше сотрудничество с Украиной и Грузией по вопросам безопасности Черного моря, и мы работаем над тем, чтобы в полной мере использовать статус Украины как партнера с расширенными возможностями", - заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг.

"Союзники по НАТО приветствовали прогресс Украины в проведении ключевых реформ и призвали Украину развивать этот прогресс. Генеральный секретарь подчеркнул, что эти реформы помогут приблизить Украину к НАТО и что союзники поддерживают решения, принятые на саммите в Бухаресте и на последующих саммитах", - резюмировала пресс-служба организации.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с генеральным секретарем Североатлантического Альянса Йенсом Столтенбергом заявил, что "НАТО - это единственный путь к окончанию войны на Донбассе", а получение государством Плана действий по членству в Альянсе "станет настоящим сигналом для РФ".

2 апреля Украина призвала НАТО организовать воздушное патрулирование над территорией страны на фоне наращивания войск России возле украинской границы.

В свою очередь российский МИД заявил, что НАТО всевозможными способами подталкивает Украину продолжать конфликт на Донбассе, "науськиванием киевских политиков".