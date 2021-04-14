Звонок Байдена Путину с предложением о встрече вызвал противоречивые отзывы в западных СМИ.

Одни прочат новый виток напряженности между двумя ядерными державами из-за Украины, другие, учитывая корректный тон разговора, говорят о постепенной разрядке, а некоторые увидели зраду - мол, для Байдена станет тестом то, как он поведет с Путиным, которого еще вчера называл "убийцей", а сегодня зовет на встречу.

"Интригующий ход" и тест для Байдена

13 апреля Байден позвонил Путину и предложил ему встретиться на территории третьей страны, чтобы обсудить существующие между двумя странами глубокие разногласия, включая вопрос концентрации российских войск у границ с Украиной.

В ходе беседы Байден подчеркнул приверженность США "суверенитету и территориальной целостности Украины". Кремль подтвердил, что два лидера обсудили возможность проведения встречи на высшем уровне, и заявил, что Байден "выразил заинтересованность в нормализации состоянии дел на двустороннем треке". При этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию "положить конец этому наращиванию сил на территории Украины и вблизи нее, прекратить провокации и немедленно начать деэскалацию".

Звонок Байдена Путину многие называют "интригующим" ходом.

"Байден предложил ему встречу в третьей стране в ближайшие месяцы - всего через несколько недель после того, как в телеинтервью он согласился с тем, что российский лидер является "убийцей", - удивляется CNN.

Байден, пишут западные медиа, оказался в сложной ситуации, когда его действия могут или разрядить обстановку, или привести мир к катастрофе.

"Мир уже кажется более опасным и сложным, чем когда Джо Байден вступил в должность менее трех месяцев назад. Отчасти это связано с тем, что противники Америки подвергают нового главнокомандующего испытанию", - пугает CNN, который сделал на днях репортаж о поездке Зе на фронт.

Соединенные Штаты, пишет медиа, втягиваются в конфронтацию с Китаем и Россией, и сосредоточиться в основном на внутренней политике (борьба с вирусом, возрождение экономики США) у Байдена уже не получится.

"Возникает ощущение, что противники Америки прощупывают нового президента. Массовое наращивание войск Москвы на границах Украины и проверка Китаем обороны Тайваня могут подпадать под эту категорию. Россия с ее территориальными захватами и вмешательством в выборы активизирует усилия по расколу и ослаблению Запада. У президента Путина есть политический мотив действовать агрессивно за границей, чтобы соответствовать его стремлению восстановить уважение, которое Кремль утратил с распадом Советского Союза", - пишет CNN.

Западные СМИ пишут, что позиция Белого дома как в отношении России, так и Китая заключается в том, что он будет стремиться к сотрудничеству с обоими государствами, где это возможно. А предложенная Путину встреча, считают западные эксперты, может служит "приманкой" для предотвращения войны в Украине, которая может вылиться в мировую.

"Этот шаг очень похож на пряник, чтобы оказать давление на российского лидера, дабы он избегал каких-либо действий в Украине - или в отношении заключенного в тюрьму лидера оппозиции Алексея Навального - которые могут заставить Байдена отозвать предложение о встрече", - полагает CNN.

Уступки России

Правда, в итоге Путин может оказаться в выигрыше.

"Москва может повторить сценарий 2014–2015 годов, когда Россия направила значительные военные ресурсы на нанесение поражения украинским силам, а затем села за политические переговоры, чтобы добиться значительных уступок. Так случилось с Минскими договоренностями", - полагает бывший шведский министр Карл Бильдт, а нынче колумнист Washington Post.

По его мнению, Байден вынужденно позвонил Путину из-за увеличения военного присутствия Москвы в регионе.

"Теперь, когда Запад смотрит с замешательством и нервозностью, Россия мобилизует новые подразделения. В TikTok распространены видеоролики, на которых запечатлены поезда, движущиеся танками из далекой Сибири, и подразделения 76-й воздушно-десантной дивизии в Пскове, направляющиеся со своей базы недалеко от Эстонии в Крым. В совокупности это самая большая концентрация сил у границы с Украиной с 2014 года. Очевидно, что эти войска не едут в отпуск. Напряженность быстро растет. По мере усиления боевых действий на линии соприкосновения в Донецкой области происходит не только наращивание военного потенциала, но и значительная эскалация российской риторики в адрес Украины за последние несколько недель", - пишет Бильдт.

Открытое вторжение в Украину (в рамках попытки контролировать юг Украины с целью обеспечения водоснабжения Крыма), считает он, стало бы началом крупномасштабной войны в Восточной Европе.

Сейчас, пишет он, нужно смотреть, как Путин отреагирует на призыв Байдена о встрече.

"Но он определенно не оценил слова Байдена о том, что он "убийца", - замечает обозреватель.

В целом нынешнюю эскалацию вокруг Украины Бильдт считает "решающим испытанием для США и Европы, на кону - безопасность и стабильность на континенте".

"Захват Одессы и всего остального к востоку от Днепра"

Интересно, что если многие из близких к демократам СМИ видят в звонке Путину положительный знак близкой разрядки, то прореспубликанские медиа, наоборот, нагнетают, пытаясь, очевидно, ударить по Байдену.

Fox News, например, пишет, что Путин пытается подорвать доверие и солидарность Запада, в то время как "президент США выглядит отстраненным и рассеянным". И прочит полномасштабное вторжение Путина в Украину.

"Беспрецедентное наращивание военной мощи на границе с Украиной предполагает, что Путин планирует использовать российские силы в полномасштабном военном столкновении с этой уже раздираемой войной страной. Цель заключалась в том, чтобы получить значительные территории, предоставив Москве прямой наземный доступ к Крыму - территории, которую он силой отобрал у Украины в 2014 году. Если эта попытка увенчается успехом и если позволят затраты (как финансовые, так и военные), Путин может также нацелиться на захват Одессы и всего остального к востоку от Днепра", - прочит Fox News.

Если Путину это удастся, он получит большие выгоды: огромный рост популярности у себя дома и еще одну демонстрацию неспособности Запада иметь дело с сильным российским лидером, резюмирует телеканал.

"Если такое допустят, это станет самым важным военным успехом Российской Федерации после окончания холодной войны", - прогнозирует Fox News.

"Неподходящее время быть украинцем"

Любопытны комментарии читателей под статьей о телефонном разговоре Байдена и Путина в Wall Street Journal.



"Это просто встреча, чтобы попросить Путина "пожалуйста, пожалуйста" не взрывайте газопроводы компании "Бурисма". Его сын снова будет искать новую работу после того, как продажи книг упадут", - иронизирует Томас Вард.

"Объем национальной экономики России почти полностью ограничен добычей и экспортом нефти и газа. Если дальше Россия возобновит военные действия с Украиной, то как она защитит старую и плохо обслуживаемую нефтегазовую инфраструктуру, охватывающую два континента, от диверсантов, практически неотличимых от местного населения?" - задается вопрос Эндрю Струтински.

Некоторые шутят, что при Трампе нынешнего кризиса удалось бы избежать.

"Украинского кризиса не было бы, если бы президентом был Трамп. Он бы позвонил Путину, спросил его о скоплении российских войск на границе, и Влад ответил бы ему, что таких войск там нет. Трамп сразу же сказал бы, что это ему сказал Путин, и он верит ему, несмотря на американские разведывательные службы. Конец кризиса", - подшучивает Марио Бакалла.

Другие не видят смысла во встрече Байдена и Путина.

"Парень, который находится, мягко говоря, в бредовом состоянии, встречается с парнем, у которого нет души. Разве от этого будет какой-нибудь толк?" - пишет Уильям Джонс.

Часть полагает, что Путин может "переиграть" Байдена.

"Договоренности с Путиным не стоят бумаги, на которой они написаны, если они не подкреплены надежной силой. Путин сейчас наблюдает за НАТО и Соединенными Штатами. Вспомните предостерегающие слова бывшего министра обороны Роберта Гейтса о том, что Джо Байден неизменно недальновиден в международных делах, связанных с обороной. Не самое подходящее время быть украинцем", - Джеймс Мэттлок.