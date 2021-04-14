Финляндия и Исландия вслед за Австрией заявила о готовности выступить площадкой для встречи президента России Владимира Путина и лидера США Джо Байдена.

Об этом сообщили в канцелярии президента Финляднии Саули Ниинистё, пишет Iltalehti.

"Финляндия всегда предлагала свои дипломатические услуги. Что касается этой возможной встречи, то обеим сторонам была представлена готовность к ее организации", - сообщила канцелярия президента Финляндии.

Согласно данным издания, выступить площадкой для переговоров Путина и Байдена согласилась также Исландия.

Напомним, 13 апреля прошел телефонный разговор Джо Байдена и Путина, в ходе которого президент США заявил о поддержки территориальной целостности Украины. В тот же день в в Белом доме заявили, что Байден предложил своему российскому коллеге провести встречу в ближайший месяц.

Однако где именно состоится встреча лидеров государств на данный момент не решено. У Путина пока не ответили согласием на предложение о встрече и лишь заявили, что этот и другие вопросы проработают позже.

"Страна" подробно разбиралась, почему глава Белого дома предложил встречу президенту России и что это может означать для Украины.